Sampdoria – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Sampdoria – Lazio del 17 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A

GENOVA – Sabato 17 ottobre alle ore 18 si giocherà Sampdoria – Lazio, incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Ranieri che, prima della sosta, ha centrato la sua prima vittoria stagionale vincendo in casa della Fiorentina ed in classifica occupa la tredicesima posizione con 3 punti. Dall’altra parte c’è la formazione capitolina che viene dal pari casalingo contro l’Inter ed in classifica occupa il nono posto, in coabitazione con la Roma, a quota 4 punti.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 17 ottobre alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la cronaca diretta.

La presentazione del match

QUI SAMPDORIA – Ranieri dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Audero tra i pali, pacchetto difensivo composto da Bereszynski e Augello sulle corsie esterne mentre nel mezzo Tonelli e Colley. A centrocampo Ekdal e Thorsby in cabina di regia con Candreva e Verre sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Ramirez e Quagliarella.

QUI LAZIO – I capitolini dovrebbero schierarsi col 3-5-2 con Strakosha tra i pali, pacchetto difensivo composto da Patruic, Hoedt e Acerbi. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a D.Anderson e Fares. In attacco Correa e Caicedo con quest’ultimo al posto dello squalificato Immobile.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sampdoria – Lazio, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport (numero 253 del satellite). La sfida sarà visibile per gli abbonati Sky anche in diretta streaming mediante Sky Go: tifosi e appassionati potranno seguirla sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, sia collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma su pc e notebook. C’è inoltre la possibilità di vedere la partita in diretta streaming mediante Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare: basterà acquistare in tal senso uno dei pacchetti proposti.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Lazio

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Verre, Ekdal, Thorsby; Ramírez, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Hoedt, Acerbi; D. Anderson, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Correa. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Luigi Ferraris