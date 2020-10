Pescara – Empoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Pescara – Empoli del 17 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la terza giornata del campionato di Serie B

PESCARA – Sabato 17 ottobre alle ore 16 andrà in scena Pescara – Empoli, incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Da una parte c’è la formazione abruzzese che viene dalla sconfitta esterna contro la Reggina ed in classifica occupa la diciottesima posizione con un solo punto. Dall’altra parte troviamo la compagine toscana che viene dal pari casalingo contro il Monza ed in classifica occupa il secondo posto con 4 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PESCARA-EMPOLI IN DIRETTA Sabato 17 ottobre alle ore 15 le formazioni ufficiali, dalle 16 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI PESCARA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-2-1 con Fiorillo in porta, pacchetto difensivo composto da Masciangelo e Jaroszynski sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bocchetti e Scognamiglio. A centrocampo Valdifiori in cabina di regia con Busellato e Memushaj mezze ali mentre davanti spazio a Maistro e Galano alle spalle di Asencio.

QUI EMPOLI – La formazione ospite dovrebbe schierarsi col 4-3-3 con Brignoli in porta, reparto difensivo composto da Fiamozi e Terzic sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Romagnoli e Nikolaou. A centrocampo Stulac in cabina di regia con Ricci e Bandinelli mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Manciso, La Mantia e Moreo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pescara – Empoli, valevole per la terza giornata del campionato di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Pescara – Empoli

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Masciangelo, Bocchetti, Scognamiglio, Jaroszynski, Busellato, Valdifori, Memushaj, Maistro, Galano, Asencio. Allenatore: Oddo

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Nikolaou, Terzic, Ricci, Stulac, Bandinelli, Mancuso, La Mantia, Moreo. Allenatore: Dionisi

STADIO: Adriatico – Cornacchia