Pescara-Empoli 1-2, il tabellino: toscani in vetta alla classifica

Il tabellino di Pescara-Empoli 1-2 il risultato finale: reti di Romagnoli e Moreo per il successo della compagine toscana.

PESCARA – Nel match valevole per la terza giornata del campionato di Serie B 2020/2021 l’Empoli espugna l’Adriatico battendo 2-1 il Pescara. Un gol per tempo per la formazione toscana, Romagnoli e Moreo, mentre ai padroni di casa non basta la seconda rete stagione di Maistro. Con questo successo, dunque, l’Empoli aggancia il Cittadella e la Salernitana in testa alla classifica mentre gli abruzzesi restano ultimi con un solo punto.

Pescara-Empoli 1-2: il tabellino del match

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Masciangelo Bocchetti, Drudi, Ventola (82′ Riccardi), Omeonga (83′ Scognamiglio), Valdifori (70′ Memushaj), Busellato (70′ Diambo), Maistro, Galano, Bocic (82′ Belloni). A disposizione: Alastra, Scognamiglio, Memushaj, Balzano, Belloni, Capone, Guth, Riccardi, Fernandes, Jaroszynski, Nzita, Diambo. Allenatore: Oddo

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Nikolaou, Terzic, Haas (71′ Bajrami), Stulac (90′ Damiani), Bandinelli, Moreo (80′ Olivieri), Mancuso (90′ Pirrello), La Mantia (71′ Ricci). A disposizione: Pratelli, Furlan, Matos, Olivieri, Bajrami, Zappella, Ricci, Damiani, Pirrello, Viti. Cambiaso, Parisi. Allenatore: Dionisi

RETI: 6′ Romagnoli (E), 32′ Maistro (P), 63′ Moreo (E)

AMMONIZIONI: Bandinelli (E), Ventola (P)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Adriatico