Serie A, Sampdoria – Napoli: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Sampdoria – Napoli: posticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20,45

GENOVA – Tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris di Genova per l’incontro tra Sampdoria – Napoli, partita valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 4-4-2 con la coppia d’attacco formata da Gabbiadini e Quagliarella; per gli ospiti modulo 4-3-3 con Milik punta centrale e Callejon – Insigne gli esterni. A dirigere il match del Ferraris sarà il signor La Penna della sezione di Roma. All’andata la sfida finì con la vittoria per 2 a 0 dei partenopei.

SEGUI LA CRONACA IN DIRETTA

Le formazioni ufficiali di Sampdoria – Napoli

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. A disposizione: Seculin, Falcone, Augello, Chabot, Vieira, Barreto, Askilosen, Leris, Bertolacci, Bonazzoli, La Gumina, Maroni. Allenatore: Ranieri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disposizione: Karnezis, Ospina, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Allan, Demme, Llorente, Lozano, Mertens, Politano. Allenatore: Gattuso