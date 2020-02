Serie B, Pescara – Cosenza: le formazioni ufficiali

I giocatori che scenderanno in campo nella partita Pescara – Cosenza valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B e in programma lunedì 3 febbraio con calcio d’inizio alle ore 21

PESCARA – Questa sera all0 stadio Adriatico di Pescara si giocherà il posticipo tra la squadra adriatica e il Cosenza. Il match, valido per la 22ma giornata del campionato di Serie B sarà diretta dall’arbitro Rapuano con fischio d’inizio alle ore 21. Seguiremo come di consueto la sfida con la nostra cronaca diretta per non perdere nemmeno un minuto. Ricordiamo che dalle 20 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali che si daranno battaglia questa sera allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Favori del pronostico ai biancazzurri anche in virtù della bella prova vincente di Pordenone ma guai sottovalutarela squadra di Braglia a caccia disperata di punti per risalire le propria classifica.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

“Sarà fondamentale ripeterci nell’atteggiamento, perché se sai chi sei sai dove vai, se non lo sai qualcun altro ti dirà dove andare. Noi sappiamo chi siamo. L’importante è dare tutto. Non mi sono mai posto il problema di chi parte per primo o entra in un secondo momento” ha sottolineato Legrottaglie, alla sua seconda panchina in prima squadra.

A un passo dal possibile esonero il tecnico rossoblù Braglia con alcuni nomi che già echeggiano da Colantuono a Pillon a Bisoli. Il tecnico dovrà rinunciare ai vari Machach, Legittimo e Kone. Ricordiamo come nella gara di andata il Pescara riuscì a vincere 2-1 al San Vito con un rigore di Tumminello e gol nel finale di Galano mentre nell’ultimo precedente all’Adriatico finì 1-1 con reti di Tutino e Scognamiglio.

Le formazioni ufficiali della partita Pescara – Cosenza

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Bettella, Drudi, Scognamiglio; Zappa, Memushaj, Palmiero, Melegoni, Del Grosso; Galano, Maniero. Allenatore: Legrottaglie

COSENZA (3-5-2): Perina; Idda, Capela, Monaco; D’Orazio, Sciaudone, Kanoute, Prezioso, Casasola; Asencio, Riviere. Allenatore: Braglia