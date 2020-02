Diretta Sambenedettese – Fermana: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Sambenedettese – Fermana del 3 Febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni, risultato e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie C – Girone B, calcio d’inizio alle ore 20:45

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella serata di lunedì, 3 Febbraio, alle ore 20:45, si disputerà l’incontro Sambenedettese – Fermana, sfida utile per la ventiquattresima giornata di Serie C – Girone B 2019/2020. Uno scontro tra due compagini che hanno fornito prestazioni differenti nel corso della stagione ed occupano posizioni di media classifica nella terza serie italiana. Gli uomini allenati da Paolo Montero, che occupano la nona posizione nel torneo di riferimento, nell’ultimo turno disputato, hanno pareggiato sul campo dell’ArzignanoChiampo, diciottesima nella graduatoria, con il risultato di 1-1.

Si preannuncia una gara di difficile lettura, anche se la compagine di casa sembra essere la più avvantaggiata tra le due sulla carta. La squadra di Mauro Antonioli, che attualmente occupa la quindicesima piazza nella classifica, nell’ultimo incontro disputato, ha ottenuto un pari per 1-1 nel match disputato in casa contro il Piacenza. I gialloblu andranno, di certo, alla ricerca dei 3 punti per tentare di allontanare la pericolosa zona play-out della classifica e risollevare le proprie sorti in campionato.

Di seguito, le parole di presentazione del match del tecnico biancorosso della Fermana Antonioli: “Io sono sintonizzato solo sul campo e sulla prossima partita. La società sa che ho piena fiducia in loro, alleno chi mi mettono a disposizione. Questa squadra è stata costruita dalla società insieme al precedente allenatore, è giusto che continui a modificarla la società e ovviamente, quando me lo chiedono, io do il mio giudizio“. L’allenatore ha concluso dicendo: “Ciò che balza all’occhio è la difficoltà in base offensiva, perché segniamo pochi gol e dobbiamo migliorare. Non è colpa degli attaccanti, bisogna migliorare in tutte le situazioni. Sono convinto che con questo spirito e questa voglia di lavorare, noi ci salviamo”

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

SAMBENEDETTESE:



FERMANA:







Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto lunedì, in serata, alle ore 20:45 per la ventiquattresima giornata di Serie C – Girone B. Due moduli differenti, quelli proposti, anche se non mostrano una particolare propensione offensiva, potrebbero comunque regalare emozioni. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha mostrato uno stato di forma non eccezionale. Sono cinque i punti raccolti dalla Sambenedettese nelle ultime cinque uscite stagionali. Gli ospiti gialloblu, al pari degli avversari, hanno ottenuto solo cinque punti nello stesso numero di partite.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, la Sambenedettese dovrebbe proporre un attacco con il trio offensivo composto da Orlando, Grandolfo e Di Massimo. La Fermana, al contrario, potrebbe schierare Petrucci e D’Angelo alle spalle di Cognigni, unico terminale offensivo. I neo acquisti dal Bari, Neglia ed Esposito, dovrebbero partire inizialmente in panchina.

Sambenedettese (4-3-3): Massolo; Biondi, Miceli, Di Pasquale, Gemignani; Rocchi, Gelonese, Frediani; Orlando, Grandolfo, Di Massimo. All. Montero

Fermana (3-4-2-1): Ginestra; De Pascalis, Comotto, Scrosta; Iotti, Mane, Urbinati, Lancini; Petrucci, D’Angelo; Cognigni. All. Antonioli

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso l’emittente Eleven Sport. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming attraverso i siti di alcune agenzie di scommesse, che trasmettono la Serie C. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20:45, per un incontro che si prospetta davvero avvincente. Ricordiamo che il posticipo serale di lunedì sarà trasmesso anche su RaiSport.