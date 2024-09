La partita Sampdoria – Sudtirol di Sabato 21 settembre 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 6a giornata di Serie B

GENOVA – Sabato 21 settembre 2024, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena Sampdoria – Sudtirol gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie B 2024-2025. Calcio di inizio alle ore 18. I blucerchiati, guidati dallo scorso 29 agosto da Andrea Sottil al posto dell’esonerato Pirlo, hanno 2 punti, frutto di altrettanti pareggi: a Frosinone nel turno inaugurale e con il Bari nella quarta giornata. Tre gli stop: sabato scorso a Cosenza, sul campo della Salernitana nella terza giornata e in casa con la Reggiana nel secondo turno.

La formazione guidata da Federico Valente, domenica scorsa, ha conquistato la terza vittoria in campionato, la prima fuori dalle mura amiche, in casa della Reggiana. In virtù di tale risultato si sono portati a quota 9 in classifica dopo 5 turni, in condominio con Spezia e Brescia, a un punto dal Pisa capolista. Un successo che si aggiunge ai due consecutivi ottenuti nelle prime giornate, rispettivamente contro Modena e Salernitana, prima dello stop in casa della Carrarese e di quello casalingo con il Brescia.

Si tratta della quarta sfida in assoluto tra le due squadre. La prima risale alla Coppa Italia Frecciarossa dello scorso anno, quando al “Ferraris” la Samp si impose ai calci di rigore ad oltranza, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1. In campionato, al “Druso”, all’andata il successo in rimonta per 3-1 dei biancorossi con reti di Odogwu, Casiraghi su rigore e Pecorino dopo la rete iniziale di Gonzalez; nel ritorno, il successo dell’FCS per 1-0 con il gol di capitan Tait.

A dirigere la gara sarà Mario Perri della Sezione Aia di Roma-1. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Giovanni Baccini di Conegliano Veneto ed Edoardo Raspollini di Livorno; quarto ufficiale Simone Guazolino di Torino; VAR Gianpiero Miele di Nola, AVAR Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Tabellino

Sampdoria (3-5-2): Silvestri; Bereszynski, Romagnoli, Veroli; Venuti (dal 11′ st Depaoli), Benedetti (dal 30′ st Vieira), Yepes (dal 31′ st Akinsanmiro), Bellemo (dal 18′ st Kasami), Ioannou; Coda (dal 30′ st La Gumina), Tutino. A disposizione: Vismara, Barreca, Riccio, Borini, Meulensteen, Vulikic, Sekulov. Allenatore: Sottil.

Südtirol (3-4-2-1): Poluzzi; Kofler, Pietrangeli, Giorgini; Rover (dal 30′ st Zedadka,), Arrigoni, Kurtic (dal 30′ st Merkaj), Molina (dal 44′ st El Kaouakibi); Tait (dal 17′ st Martini), Casiraghi (dal 17′ st Praszelik); Odogwu. A disposizione: Drago, Tschöll, Crespi, Davi, Rottensteiner, Ceppitelli, Vimercati. Allenatore: Valente.

Reti: al 20′ pt Venuti

Ammonizioni: al 30′ pt Bereszynski, al 40′ pt Kurtic, al 27′ st Martini, al 32′ st Depaoli, al 5′ st Tutino

Recupero: 1′ pt, 5′ st

Convocati

Sampdoria

Portieri: Silvestri, Vismara.

Difensori: Barreca, Bereszynski, Depaoli, Ioannou, Riccio, Romagnoli, Venuti, Veroli, Vulikic.

Centrocampisti: Akinsanmiro, Bellemo, Benedetti, Kasami, Meulensteen, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Borini, Coda, La Gumina, Sekulov, Tutino.

Sudtirol

Portieri: Poluzzi, Drago, Tschöll.

Difensori: Ceppitelli, Davi F., El Kaouakibi, Giorgini, Kofler, Pietrangeli, Rottensteiner, Vimercati.

Centrocampisti: Arrigoni, Casiraghi, Kurtic, Martini, Molina, Praszelik, Tait, Zedadka.

Attaccanti: Crespi, Merkaj, Odogwu, Rover.

Valente alla vigilia

“È fondamentale avere una rosa ampia, non solo numericamente ma anche in termini di qualità. Sono sicuro che metteremo in campo i giocatori più motivati e pronti. Non penso di cambiare qualcosa. Gli automatismi in allenamento sono quelli che abbiamo provato in queste settimane. Forse avrei potuto provare qualcosa di diverso durante la pausa, ma per le partite a breve termine non mi sento di adottare una difesa a quattro. Non perché non abbia fiducia, ma perché confido di più in quello che facciamo durante la settimana. Per quanto riguarda gli esterni, ci sono più soluzioni condivise. La Sampdoria? È una squadra forte individualmente e in tutti i reparti. Noi dobbiamo essere pronti ad affrontarli con la stessa grinta, se non di più, di quella mostrata domenica scorsa”.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA SAMPDORIA – Sottil dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Silvestri tra i pali e con Veroli, Ferrari e Riccio pronti a completare il reparto arretrato. In cabina di regia Yepes con Benedetti e Kasami mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Ioannou e Benedetti. Davanti Tutino e Coda.

COME ARRIVA IL SUDTIROL – Indisponibili Masiello, Mallamo, Davì e Cagnano. Valente dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-3 con Poluzzi tra i pali e una difesa a quarto formata al centro da Ceppitelli e Kofler e sulle fasce da Giorgini e Rover. In mezzo Arrigoni e Molina mentre Kurtic e Casiraghi dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Davanti Odogwu e Tait.

Probabili formazioni di Sampdoria – Sudtirol

SAMPDORIA (3-5-2): Silvestri; Veroli, Ferrari, Riccio; Ioannou, Benedetti, Yepes, Kasami, Depaoli; Tutino, Coda. Allenatore: Sottil.

SUDTIROL (3-4-3): Poluzzi; Giorgini, Ceppitelli, Koffler; Rover, Kurtic, Arrigoni, Molina; Casiraghi, Odogwu, Tait. Allenatore: Valente.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: