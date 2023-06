San Marino – Kazakistan: diretta live e risultato in tempo reale

La partita San Marino – Kazakistan di Venerdì 16 giugno 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per le Qualificazioni agli Europei 2024

PARMA – Venerdì 16 giugno 2023 , alle ore 20:45 si gioca San Marino – Kazakistan , incontro valevole per la giornata 3 delle qualificazioni ai prossimi campionati Europei . Non si tratta della prima sfida tra le due squadre che si ritrovano ad affrontarsi dopo che l’ultima volta la Kazakistan si è imposta per 1-3 . Si è giocata il 16 novembre 2019 ed era sempre valevole per la fase di qualificazione agli Europei. Sarà l’arbitro Papapetrou a dover dirigere questo incontro che si svolgerà presso lo stadio Stadio Ennio Tardini . I bookmakers danno vincente il Kazakistan e ne quotano la vittoria a 1.07, il pareggio 9.50 e la sconfitta a 34 . Negli ultimi cinque match disputati il San Marino ha ottenuto 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte; ha segnato 1 rete e ha subito 10 . L’avventura in queste qualificazione è partita dalla sconfitta casalinga per 2-0 con l’Irlanda del Nord quindi quella con lo stesso punteggio in casa della Slovenia. Il Kazakistan ha conseguito 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte; ha segnato 5 reti e ha subito 11 . Dopo la sconfitta casalinga nella gara d’esordio in casa con la Slovenia ha battuto 3-2 in casa la Danimarca. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca dalle ore 20:45 con aggiornamento del risultato e dei principali fatti. Sguardo alla classifica aggiornata dove la Slovenia è in vetta al gruppo H di qualificazione agli Europei con 6 , seguita da Danimarca, Kazakistan, Finlandia e Irlanda del Nord con 3, chiude San Marino con 0.

Tabellino minuto per minuto

Probabili formazioni di San Marino – Kazakistan

SAN MARINO (4-4-2): Benedettini; Fabbri, Rossi, Cevoli; D’Addario, Golinucci, Battistini, Lunadei, Tosi; Nanni, Berardi. Allenatore: Costantini

KAZAKISTAN (5-4-1): Shatskij; Vorogovskij, Alip, Marochkin, Malij, Gabyshev; Zaynutdinov, Beyesebekov, Tagyberger, Orazov; Samorodov. Allenatore: Adiev

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro San Marino – Kazakistan , valevole per la giornata 3 delle qualificazioni al campionato Europeo , sarà visibile in diretta tv su Sky che ne detiene i diritti, in streaming su Sky go.