San Martino di Castrozza ospita il Campionato Nazionale CSI di sci alpino

Dal 19 al 22 marzo a San Martino di Castrozza il Campionato Nazionale CSI di sci alpino: 614 finalisti, tre trofei in palio e grande partecipazione giovanile

San Martino di Castrozza si prepara ad accogliere un’edizione da record del Campionato Nazionale di sci alpino del CSI, in programma dal 19 al 22 marzo sulle piste del Passo Rolle. La manifestazione, sostenuta dalla Provincia Autonoma di Trento e realizzata in collaborazione con Trentino Marketing, torna in Trentino dopo le edizioni del 2007 e 2008, trovando condizioni ideali grazie alla neve fresca caduta nelle ultime ore.

Sono 614 i finalisti attesi: 360 uomini e 254 donne, in rappresentanza di 35 sci club, 7 regioni e 10 Comitati. Un dato che conferma la crescita costante dello sci alpino arancioblu e che rende questa edizione una delle più partecipate di sempre.

Dal 20 al 22 marzo, gli atleti si sfideranno sulle piste Rekord e Valbonetta, con tre trofei in palio: Gold, Silver e Baby. Ogni slalomista scenderà in pista una volta al giorno, seguendo la formula che suddividerà i finalisti in base ai tempi ottenuti nella prima prova di gigante.

La Lombardia guida la pattuglia dei partecipanti con 439 atleti qualificati, di cui 380 provenienti dalle società bergamasche, storicamente tra le più presenti e vincenti. Debutto importante anche per il Comitato di Milano, che torna in una finale tricolore con 55 sciatori. Il club più numeroso è il Cornuda di Feltre, con 55 atleti al via.

Il campionato abbraccia tutte le età: il più esperto è Gianpietro Gigli, quasi 80 anni, dello Sci Club Lupi di Civago; il più giovane è il SuperBaby Paolo Del Favero, che compirà sette anni a fine dicembre. Significativa la partecipazione giovanile: il 62% dei pettorali è assegnato ad atleti Under 14, con 379 bambini impegnati nel Trofeo Baby (Super Baby, Baby e Cuccioli) nelle prove di gigante, speciale e Super Gimkana.

Giovedì 19 marzo, alle 21, è prevista la riunione dei capidelegazione alla Casa della Montagna. Venerdì 20 il primo gigante stabilirà i tempi di qualificazione: i migliori accederanno al Trofeo Gold, che assegnerà i titoli nazionali nelle giornate di sabato e domenica con un gigante e uno slalom speciale. Gli altri concorrenti si sfideranno nel Trofeo Silver, con due giganti nelle giornate conclusive.

Domenica 22 marzo, nel primo pomeriggio, verrà proclamata anche la società vincitrice del Trofeo Superteam, basato sulla somma dei punti ottenuti dai migliori atleti di ogni sci club. Le premiazioni saranno affidate alla commissione tecnica nazionale di sci e al vicepresidente vicario Andrea De David.

San Martino di Castrozza si conferma così uno dei palcoscenici più suggestivi per lo sci giovanile e amatoriale italiano, tra panorami unici e una partecipazione che guarda con entusiasmo al futuro della disciplina.