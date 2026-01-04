Sancataldese-Igea Virtus 0-3: Longo apre, Cicirello e Samake chiudono

Diretta Sancataldese-Igea Virtus di Domenica 4 gennaio 2026: a segno Longo nel primo tempo, Cicirello e Samake nella ripresa

SAN CATALDO – La Nuova Igea Virtus conferma la propria forza e consolida il primo posto in classifica con una vittoria netta e autoritaria sul campo della Sancataldese. Il 3-0 finale fotografa alla perfezione l’andamento del match: squadra compatta, cinica e sempre padrona del gioco, capace di colpire nei momenti chiave e di concedere pochissimo ai padroni di casa.

Tabellino

SANCATALDESE CALCIO: Maravigna; Pisciotta, Oliveri, Di Rienzo (dal 1’ st Ferrigno); Viscuso (dal 14’ st Germano), Uez (dal 14’ st Viglianisi), Baglione, Mariani; Romano (dal 1’ st La Vecchia), Rozzi, Di Mino (dal 33’ st Barraco). A disposizione: La Cagnina, Ferrigno, Calabrese, Germano, Viglianisi, La Vecchia, Morleo, Federico, Barraco. Allenatore: Vanzetto Leonardo.

NUOVA IGEA VIRTUS: De Falco; Mirashi, Maltese, Maddaloni; Cess, Vacca (dal 25’ st De Souza), Balsano (dal 8’ st Papaserio), Longo (dal 33’ st Squillace), Cardinale (dal 40’ st Provazza); Cicirello (dal 24’ st Mascari), Samake. A disposizione: Testagrossa, Lomolino, Squillace, Di Paola, De Souza, Provazza, Papaserio, Mascari, Palme. Allenatore: Marra Salvatore.

Reti: al 18′ pt Longo S. (Igea Virtus) , al 22′ st Cicirello G. (Igea Virtus) , al 25′ st Samake B. (Igea Virtus) .

Ammonizioni: 18’ pt Longo (Igea Virtus), 17’ st Cicirello (Igea Virtus), 27’ st Samake (Igea Virtus).

Recupero: 1’ pt, 4’ st.

L’arbitro

L’arbitro della partita sarà il fischietto Michele Piccolo della sezione di Pordenone, coadiuvato da Piero Mansutti proveniente da Basso Friuli e Enrico Rossetto appartenente alla sezione di Schio, in qualità di guardalinee. La squadra di arbitri dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

Domenica 4 gennaio 2026, lo Stadio Valentino Mazzola ospiterà la partita Sancataldese-Igea Virtus, sfida valida per la diciottesima giornata del Girone I di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30.

Nel derby siciliano tra Sancataldese e Igea Virtus, nessuna delle due formazioni parte con i favori del pronostico. Ad indicarlo non è la posizione in classifica delle due squadre, ma il fattore campo: il Sancataldese, infatti, è all’undicesimo posto, dopo aver ottenuto 5 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, segno di un discreto cammino. L’Igea Virtus, invece, si ritrova al terzo posto grazie a 8 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte, mostrando un buon ruolino di marcia. Considerando la classifica, l’Igea Virtus parte nettamente favorita, ma dovrà fare i conti con il fattore campo avverso.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Sancataldese ha un record di 20 gol segnati e 21 subiti, con una differenza reti di -1. Allo stesso tempo, l’Igea Virtus, con 25 gol segnati e 16 subiti, ha una differenza in gol di 9. L’analisi complessiva sottolinea l’esistenza di una significativa differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. Una differenza che il Sancataldese potrebbe provare a colmare grazie al sostegno del proprio pubblico, che dovrebbe infondere maggiore sicurezza e coraggio alla squadra.

La maggior parte dei bookmakers non danno alcuna squadra come favorita. Ciò è dimostrato dal 2.55 per la vittoria del Sancataldese, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà probabile. Il pareggio è quotato a 3.15, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria dell’Igea Virtus è di 2.40, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno buone possibilità di vincere in trasferta.

COME ARRIVA IL SANCATALDESE – Il tecnico Mascara dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1: Maravigna in porta; linea difensiva con Pisciotta, Oliveri, Ferrigno. A centrocampo agiscono Viscuso, Uez, Baglione, Marian; In avanti, Barile e Romano avranno il compito di servire Rozzi punta centrale. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tra fase difensiva e offensiva, valorizzando i due trequartisti alle spalle della punta.

COME ARRIVA IL NUOVO IGEA VIRTUS – Il tecnico Marra dovrebbe schierarsi con il 3-5-2: tra i pali c’è De Falco; in difesa il pacchetto formato da Maddaloni, Maltese, Squillace assicura copertura e fisicità. A centrocampo agiscono De Souza, Balsano, Cess, Calafiore, Mirashi, incaricati di dare equilibrio e dinamismo. In attacco la coppia Cicirello-Samakè rappresenta il riferimento offensivo. Tale schema di gioco è pensato per controllare il centrocampo, ottenendo superiorità numerica nella zona nevralgica del terreno di gioco.

Le probabili formazioni

SANCATELDESE (3-4-2-1): Maravigna; Pisciotta, Oliveri, Ferrigno; Viscuso, Uez, Baglione, Marian; Barile, Romano; Rozzi. Allenatore: Vanzetto.

NUOVA IGEA VIRTUS (3-5-2): De Falco; Maddaloni, Maltese, Squillace; De Souza, Balsano, Cess, Calafiore, Mirashi; Cicirello, Samakè. Allenatore: Marra.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Sancataldese e Igea Virtus in streaming su PlaySancataldese.it, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.