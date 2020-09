Sassuolo – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Sassuolo – Cagliari del 20 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la prima giornata di Serie A

REGGIO EMILIA – Domenica 20 settembre alle ore 18 andrà in scena Sassuolo – Cagliari, incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Match che si preannuncia molto interessante viste le caratteristiche delle due squadre. Da una parte ci sono gli emiliani che, nello scorso campionato, hanno disputato una seconda parte di stagione notevole chiudendo in ottava posizione. Percorso inverso per i sardi che hanno chiuso nella parte destra della classifica dopo un girone d’andata altisonante.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

SASSUOLO-CAGLIARI IN DIRETTA Domenica 20 settembre alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SASSUOLO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col classico 4-2-3-1 con Consigli in porta, pacchetto difensivo composto da Muldur e Kyriakopoulos sulle corsie esterne mentre nel mezzo Chiriches e Ferrari. A centrocampo Obiang e Locatelli in cabina di regia mentre davanti spazio a Berardi, Djuricic e Haraslin a supporto di Caputo.

QUI CAGLIARI – Di Francesco dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Cragno in porta, pacchetto difensivo composto da Faragò e Lykogiannis sulle corsie esterne mentre nel mezzo Pisacane e Walukiewicz. A centrocampo Marin in cabina di regia con Nandez e Rog mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Sottil, Simeone e Joao Pedro.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sassuolo – Cagliari, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli utenti Sky avranno la possibilità di vedere Sassuolo-Cagliari anche in diretta streaming mediante Sky Go. Il servizio consentirà di seguire la sfida sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi Android e iOS, sia su personal computer e notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. Ma chi volesse potrà anche acquistare un pacchetto dedicato su Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che offre la visione in streaming di diversi contenuti trasmessi dalla tv satellitare, fra cui le partite di Serie A.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Cagliari

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. Allenatore: De Zerbi

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. Allenatore: Di Francesco

STADIO: Mapei Stadium