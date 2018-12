Serie A, Sassuolo-Fiorentina: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina: incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12.30.

REGGIO EMILIA – Tra poco scenderanno in campo Sassuolo e Fiorentina nel match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-3 per il Sassuolo con Berardi, Babacar e Di Francesco a comporre il tridente d’attacco mentre la Fiorentina risponde col 4-3-3 con Gerson, Vlahovic e Pjaca a formare il tridente offensivo.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Rogerio, Ferrari; Lirola, Sensi, Duncan, Bourabia; Berardi, Babacar, Di Francesco. Allenatore: De Zerbi

FIORENTINA (4-3-3) Lafont; Biraghi, Pezzella, Milenkovic, Laurini; Fernandes, Veretout, Benassi, Gerson, Vlahovic, Pjaca. Allenatore: Pioli