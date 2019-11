Serie A, Sassuolo – Lazio: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Sassuolo – Lazio: gara valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

REGGIO EMILIA – Tutto pronto al Mapei Stadium per l’incontro tra Sassuolo – Lazio, incontro della tredicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-3 e il tridente offensivo è composto da Djuricic, Caputo e Boga. I biancocelesti, invece, scenderanno in campo con il 3-5-2 e il tandem d’attacco è formato da Correa e Immobile. La gara sarà arbitrata dal signor Chiffi della sezione di Padova.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

Le formazioni ufficiali di Sassuolo – Lazio

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Peluso; Locatelli, Duncan, Magnanelli; Djuricic, Caputo, Boga. A disposizione: Russo, Kyriakoupoulos, Muldur, Tripaldelli, Bourabia, Traorè, Mazzitelli, Obiang, Raspadori. Allenatore: De Zerbi

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Parolo, Cataldi, A. Anderson, Jony, Lukaku, Caicedo, Adekanye. Allenatore: Inzaghi S.

STADIO: Mapei Stadium