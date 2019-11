Serie A, Sassuolo – Lazio 1-2: il tabellino

Il tabellino di Sassuolo – Lazio

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Peluso; Locatelli (74′ Bourabia), Duncan, Magnanelli; Djuricic (69′ Kyriakoupoulos), Caputo, Boga (88′ Raspadori). A disposizione: Russo, Muldur, Tripaldelli, Traorè, Mazzitelli, Obiang. Allenatore: De Zerbi

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe (49′ Bastos), Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic (49′ Lukaku); Correa (78′ Caicedo), Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Vavro, Parolo, Cataldi, A. Anderson, Jony, Adekanye. Allenatore: Inzaghi S.

Reti: 34′ Immobile, 45′ Caputo, 91′ Caicedo

Ammoniti: Peluso, Lulic, Luiz Felipe

Espulsi: –

Recupero: nessun minuto nel primo tempo. 3′ minuti nel secondo tempo

Note: Assist di Correa per l’1 a 0. Assist di Peluso per l’1 a 1. Assist di Luis Alberto per il 2 a 1.