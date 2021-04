Sassuolo – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Sassuolo – Roma del 3 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la ventinovesima giornata di Serie A

REGGIO EMILIA – Sabato 3 aprile alle ore 15 si giocherà Sassuolo – Roma, incontro valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra emiliana che, prima della sosta, non ha giocato a causa del rinvio del match contro l’Inter. La squadra di De Zerbi occupa l’ottavo posto con 39 punti ed una gara da recuperare. Dall’altra parte troviamo la squadra di Fonseca che viene dalla brutta sconfitta casalinga contro il Napoli ed in classifica occupa la sesta posizione con 50 punti, -5 dalla zona Champions. Sono 15 i precedenti tra Sassuolo e Roma con i capitolini nettamente in vantaggio con 8 successi mentre i pareggi sono 6, solo una vittoria per la squadra emiliana. Prendendo in esame solo le sfide giocate al Mapei Stadium cinque successi in sette partite per la Roma, un pareggio ed una vittoria per il Sassuolo. La sfida verrà diretta dal signor Pairetto della sezione di Nichelino.

La cronaca con commento minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 3 aprile alle ore 14.00 le formazioni ufficiali, dalle 15.00 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI SASSUOLO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Consigli tra i pali, reparto difensivo composto da Muldur e Rogerio sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Chiriches e Ferrari. A centrocampo Obiang e Locatelli in cabina di regia mentre davanti spazio a Defrel, Traore e Boga alle spalle di Djuricic.

QUI ROMA – Fonseca dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Pau Lopez tra i pali, pacchetto arretrato formato da Mancini, Cristante e Smalling. A centrocampo Villar e Diawara in cabina di regia con Karsdorp e Spinazzola sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Pellegrini ed El Shaarawy alle spalle di Dzeko.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Roma

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Defrel, Traore, Boga, Djuricic. Allenatore: De Zerbi

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Fonseca

STADIO: Mapei Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sassuolo – Roma, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre). La sfida potrà ovviamente essere seguita anche in diretta streaming, mediante Sky Go, su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. In alternativa sarà possibile seguire Sassuolo – Roma in diretta streaming anche su NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite della Serie A, a coloro che acquistano uno dei pacchetti proposti.