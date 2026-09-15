Scafatese-Monopoli: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Scafatese-Monopoli di Martedì 15 settembre 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

AGROPOLI – Martedì 15 settembre 2026 allo stadio Raffaele Guariglia di Agropoli andrà in scena Scafatese-Monopoli, gara valevole per la quinta giornata del Girone C di Serie C 2026-2027: calcio d’inizio fissato per le ore 21. Da una parte, la formazione guidata da Michele Facciolo reduce dai primi tre punti stagionali strappati nella prestigiosa trasferta di Catania (1-2) dopo il pareggio sul campo della Casertana (2-2). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Alberto Colombo che vengono dal successo casalingo ottenuto ai danni del Foggia dopo la sconfitta di Potenza (1-0) e la vittoria con il Catania (2-0).

I canarini, che vantano cinque punti e ad Agropoli hanno perso la loro unica partita casalinga di campionato con il Picerno (0-2), vanno a caccia del primo risultato utile davanti al proprio pubblico per proseguire il proprio lungo e tortuoso cammino salvezza. I biancoverdi, invece, che hanno raccolto gli unici sei punti conquistati in campionato tra le mura amiche e non hanno ancora segnato nemmeno un gol in trasferta, puntano ad interrompere la striscia di sconfitte esterne per consolidare la zona play-off. Scafatese e Monopoli non si incontrano dal 26 aprile 2015: finì 1-1 a Scafati in Serie D.

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Simone Gauzolino della sezione di Torino, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto e Silvia Scipione di Firenze. Quarto Ufficiale: Gennaro Decimo di Napoli. Operatore al Football Video Support: Domenico Russo di Torre Annunziata.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SCAFATESE-MONOPOLI]

Presentazione del match

QUI SCAFATESE – In porta Becchi, al centro della difesa Scognamiglio e Bacchetti con Novella e Ortisi ad agire sulle corsie laterali. A centrocampo prenderanno posto Toscano, Tripi e Proia con Longo che verrà affiancato nel tridente offensivo da Volpicelli e Convitto.

QUI MONOPOLI – Tra i pali Tommasi con Colombara, Piccinini e Angileri a comporre la linea difensiva. Sulle corsie esterne agiranno Valenti e Olivieri con Greco, Battocchio e Calcagni in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Fall e Capone.

Le probabili formazioni di Scafatese-Monopoli

SCAFATESE (4-3-3): Becchi; Novella, Scognamiglio, Bacchetti, Ortisi; Toscano, Tripi, Proia; Volpicelli, Longo, Convitto. Allenatore: Michele Facciolo.

MONOPOLI (3-5-2): Tommasi; Colombara, Piccinini, Angileri; Valenti, Greco, Battocchio, Calcagni, Olivieri; Fall, Capone. Allenatore: Alberto Colombo.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Scafatese-Monopoli, gara valida per la quinta giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva per gli abbonati a Now TV e Sky. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.