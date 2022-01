Coppa d’Africa, Senegal – Capo Verde 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Senegal – Capo Verde di martedì 25 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa

BAFOUSSAM – Martedì 25 gennaio 2022, alle ore 17, allo Stadio Kouekong Stadium di Bafoussam, si affrontano Senegal e Capo Verde per gli ottavi di finale dell’African Nations Cup, la trentatreesima edizione della Coppa d’Africa. La vincente affronterà ai quarti una tra Mali e Guinea Equatoriale il prossimo 30 gennaio alle ore 20. Il Senegal si é classificato al primo posto del Gruppo B con 5 punti, dopo aver vinto di misura contro lo Zimbabwe e pareggiato a reti bianche contro Guinea e Malawi. Il Capo Verde é arrivato terzo nel Gruppo A a 4 punti, frutto delle vittorie di misura contro Etiopia e Burkina Faso e del pareggio per 1-1 contro il Camerun.

Cronaca della partita

Al primo minuto subito un pericolo nell’area del Capo Verde con Sadio Mane che aggancia un pallone in area e conclude in porta centrando il palo. Al 14′ punizione dal limite in posizione leggermente defilata per Idrissa Gueye ma palla che si infrange sulla barriera. Primo giallo della partita al 18′ per un intervento falloso di Patrick Andrade. Dopo un consulto con il VAR l’arbitro cambia idea e estrae il rosso per il giocatore e Capo Verde in 10. Al 40′ tempestivo intervento della difesa del Capo Verde in area, tocco in scivolata e palla in corner.

Tabellino in tempo reale

SENEGAL: Ciss S., Dia B., Diallo A., Diedhiou F., Gueye I., Gueye P., Koulibaly K., Mane S., Mendy E. (Portiere), Mendy N., Sarr B.. A disposizione: Balde K., Ballo-Toure F., Cisse P., Diallo H., Dieng B., Dieng S. (Portiere), Gomis A. (Portiere), Lopy J., Mbaye I., Name M., Sarr P., Thiam M. Allenatore: Cisse A..



CAPO VERDE: Andrade P., Fortes J., Fortes S., Lopes R., Mendes R., Monteiro J., Rocha Santos K., Rodrigues G., Stopira, Tavares D., Vozinha (Portiere). A disposizione: Borges D., Borges N., Furtado W., Nenass, Paulo J., Ponck, Ramos K. (Portiere), Rosa M. (Portiere), Semedo L., Semedo W., Tavares G., Tavares J. Allenatore: Leitao Brito P..



Reti:



Espulsioni: al 21' pt Andrade P. (Capo Verde).

Formazioni ufficiali

SENEGAL (4-4-2): E. Mendy; Ciss, A. Diallo, K. Koulibaly, B. Sarr; Papà Gueye, N. Mendy, I. Gueye, Boulaye Dia; Sadio Mané, Famara Diedhiou.

CAPO VERDE (3-4-3): Vozinha; Stopira, Pico, Fortes; D. Tavares, Rocha Santos, Patrizio Andrade, J. Fortes; Jamiro Monteiro, Ryan Mendes, Garry Rodriguez.

Le dichiarazioni alla vigilia

Il tecnico del Senegal, Aliou Cisse ha parlato di duro lavoro svolto in settimana e tanta voglia di vincere questo derby: “Capo Verde ha una squadra meravigliosa, ma siamo più che pronti ad affrontarla, considerando che possiamo sempre creare sorprese quando arriviamo a questa tappa. I giorni di riposo ci hanno dato il tempo di concentrarci come squadra. Siamo molto motivati ​​a vincere in quella che sarà un’ottima partita”.

L’allenatore del Capo Verde, Pedro Brito ha parlato di grandi motivazioni del gruppo nell’affrontare un avversario così quotato: “Devono rispettarci come squadra allo stesso modo in cui rispettiamo loro. La competizione ha visto molte sorprese , e speriamo di essere l’altra squadra che causerà un turbamento poiché la nostra missione è vincere la partita e passare al turno successivo”.

La presentazione del match

QUI SENEGAL – Il Senegal di mister Cisse potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3, con Mendy in porta e Sarr, Koulibaly, Abdou Diallo e Ballo-Toure a formare il reparto difensivo. A centrocampo troviamo Loum, Mendy, e Idrissa Gueye, alle spalle del tridente d’attacco composto da Dia, Habib Diallo e Mané.

QUI CAPO VERDE – Capo Verde potrebbe scendere in campo con il modulo 5-3-2 con Vozinha in porta e difesa composta da Fortes, Borges, Lopes, Stopira e Tavares. In mezzo al campo Willy Semedo, Andrade e Rocha Santos. Davanti Lisandro Semedo e Monteiro. La formazione potrebbe subire variazioni perchè almeno cinque giocatori nelle ultime ore sono finiti in ospedale a causa di un’intossicazione alimentare e di essi non sono state rese note le generalità.

Le probabili formazioni di Senegal – Capo Verde

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Sarr, Koulibaly, Abdou Diallo, Ballo-Touré; Loum, Mendy, Idrissa Gueye; Dia, Habib Diallo, Mané. CT: Aliou Cissé.

CAPO VERDE (5-3-2): Vozinha; Fortes, Borges, Lopes, Stopira, Tavares; Willy Semedo, Andrade, Rocha Santos; Lisandro Semedo, Monteiro. CT: Leitao Brito.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Senegal – Capo Verde, valida per gli ottavi di finale del campionato African Nations Cup, sarà visibile in diretta tv e streaming su Discovery +. Si potrà pertanto accedere al servizio dal sito ufficiale con pc, tablet, smartphone e altri dispositivi mobili per chi desidera lo streaming. É possibile abbonarsi scegliendo tra due pacchetti proposti ovvero quello base a 3,99 euro al mese e quello con intrattenimento e sport a 7,99 euro al mese. Previsto uno sconto del 40% per l’abbonamento annuale al pacchetto intrattenimento + sport. Gara visibile anche su TIM Vision e disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.