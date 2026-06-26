Senegal-Iraq 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Senegal-Iraq di Venerdì 26 giugno 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita dei Mondiali

TORONTO – Venerdì 26 giugno 2026, alle 21:00 italiane, al Toronto Stadium in Canada, va in scena la sfida tra Senegal e Iraq, valida per la terza giornata del Girone I della Coppa del Mondo FIFA 2026.

Per entrambe le nazionali si tratta dell’ultima occasione per restare in corsa: solo una vittoria può alimentare la speranza di qualificarsi ai sedicesimi di finale attraverso il ranking delle migliori terze.

Con il nuovo formato a 48 squadre, infatti, chi chiuderà a quota tre punti potrà ancora ambire a un posto nella fase a eliminazione diretta. Una sconfitta, invece, significherebbe eliminazione certa.

Sia Senegal che Iraq arrivano all’ultima giornata senza punti, travolti dalla superiorità tecnica di Francia e Norvegia, già qualificate con largo anticipo.

Il Senegal, pur mostrando qualità e intensità, ha pagato errori difensivi nei momenti chiave. Nella prima giornata è arrivata la sconfitta per 3-1 contro la Francia, con Mbappé protagonista. Nel secondo turno i Leoni della Teranga hanno ceduto 3-2 alla Norvegia, nonostante la doppietta di Ismaïla Sarr e una prestazione coraggiosa.

L’Iraq ha invece evidenziato limiti strutturali e difficoltà nella tenuta fisica. All’esordio è stato superato 4-1 dalla Norvegia, con Ayman Hussein autore dell’unico gol. Nel secondo match è arrivato un netto 3-0 contro la Francia, che ha imposto il proprio ritmo fin dai primi minuti.

Quella di Toronto è una partita storica: Senegal e Iraq non si sono mai affrontati prima in un match ufficiale. Il Mondiale 2026 diventa così il palcoscenico del loro primo incrocio diretto, un duello che vale molto più dei tre punti.

La direzione di gara è affidata all’inglese Taylor. Assistenti Beswick e Nunn, quarto ufficiale Alturais dall’Arabia Saudita. Al Var il croato Bebek, assistito dallo svizzero San.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SENEGAL-IRAQ]

SENEGAL: Diaw M., Diatta K., Seck A., Niakhate M., Jakobs I., Diarra H., Gueye I., Camara L., Mbaye I., Sarr I., Mane S.. A disposizione: Ciss P., Diao A., Dieng B., Diouf M., Diouf Y., Gueye P., Jackson N., Koulibaly K., Mendy A., Ndiaye C., Ndiaye I., Sapoko Ndiaye B., Sarr M., Sarr P. M. Allenatore: Thiaw P..



IRAQ: Basil A., Putros F., Sulaka R., Hashem A., Doski M., Iqbal Z., Al Ammari A., Qasem A. (dal 16' pt Younis M.), Jasim A., Bayesh I., Al Hamadi A.. A disposizione: Ali H., Ali M., Al Reeshawee A., Amyn Y., Farji M., Hassan J., Hussein A., Ismaeel Z., Saadoon M., Sher A., Tahseen Z., Talib F., Yakob K., Younis M., Yousif A. Allenatore: Arnold G..



Reti: al 4' pt Diarra H. (Senegal) .



Ammonizioni: al 18' pt Seck A. (Senegal).

Diaw M., Diatta K., Seck A., Niakhate M., Jakobs I., Diarra H., Gueye I., Camara L., Mbaye I., Sarr I., Mane S..Ciss P., Diao A., Dieng B., Diouf M., Diouf Y., Gueye P., Jackson N., Koulibaly K., Mendy A., Ndiaye C., Ndiaye I., Sapoko Ndiaye B., Sarr M., Sarr P. M.Thiaw P..Basil A., Putros F., Sulaka R., Hashem A., Doski M., Iqbal Z., Al Ammari A., Qasem A. (dal 16' pt Younis M.), Jasim A., Bayesh I., Al Hamadi A..Ali H., Ali M., Al Reeshawee A., Amyn Y., Farji M., Hassan J., Hussein A., Ismaeel Z., Saadoon M., Sher A., Tahseen Z., Talib F., Yakob K., Younis M., Yousif A.Arnold G..al 4' pt Diarra H. (Senegal) .al 18' pt Seck A. (Senegal).

Presentazione del match

COME ARRIVA IL SENEGAL – i schiera con un 4-2-3-1 molto verticale. Diaw difende i pali, protetto da una linea composta da Diatta, Koulibaly, Niakhaté e Diouf, reparto fisico e aggressivo nei duelli. In mediana Idrissa Gueye e Pape Gueye formano un doppio schermo esperto e dinamico, utile sia nel recupero palla sia nelle prime uscite. Sulla trequarti Sarr garantisce profondità, Camara lavora tra le linee e Mané agisce da creatore di gioco con libertà di movimento. Davanti Jackson è il riferimento centrale, rapido nell’attacco dello spazio e prezioso in pressione.

COME ARRIVA L’IRAQ – L’Iraq risponde con un 4-3-3 più compatto e orientato alla gestione degli spazi. Basil è il portiere titolare, mentre la difesa è formata da Ali, Sulaka, Hashim e Doski, chiamati a mantenere ordine e concentrazione contro la velocità senegalese. In mezzo al campo Iqbal detta i tempi, Al Ammari offre equilibrio e Amyn aggiunge intensità nelle transizioni. In attacco Qasem e Bayesh lavorano larghi per sostenere Al Hamadi, terminale offensivo

Probabili formazioni

SENEGAL (4-2-3-1): Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Idrissa Gueye, Gueye; Sarr, Camara, Mané; Jackson. Ct: Thiaw.

IRAQ (4-3-3): Basil; Ali, Sulaka, Hashim, Doski; Iqbal, Al Ammari, Amyn; Qasem, Al Hamadi, Bayesh. Ct: Arnold.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.