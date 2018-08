Serie A 2018/2019 – Il VAR sbarca sui maxischermi allo stadio

Lo ha deciso, nella giornata di oggi, la Lega Serie A con i replay che verranno mostrati soltanto a decisione presa.

ROMA – Il campionato di Serie A 2018/2019 accoglie un’altra novità. A partire da questa stagione, che prenderà il via il 18 agosto con Chievo-Juventus (ore 18), il VAR sbarcherà sui maxischermi degli stadi. Lo ha decretato, nella giornata di oggi, la Lega Serie A che, inoltre, ha deciso che durante la partita sarà consentita la trasmissione di immagini esclusivamente della gara in corso. Di seguito il comunicato ufficiale.

Il comunicato ufficiale della Lega Serie A

I filmati “non devono includere alcuna immagine che”:

– possa avere un impatto sullo svolgimento del gioco;

– possa essere ragionevolmente considerata come controversa nella misura in cui è probabile che incoraggi o inciti qualsiasi forma di disordine pubblico;

– possa mostrare un qualsiasi disordine pubblico, disobbedienza civile e/o materiale offensivo (ad esempio striscioni o cartelli) presente sugli spalti o sul terreno di gioco;

– possa criticare, compromettere o danneggiare la reputazione, la posizione o l’autorità dell’arbitro, dei calciatori e/o di qualsiasi altra figura presente allo stadio (includendo ogni immagine il cui scopo sia di evidenziare, direttamente o indirettamente, qualsiasi azione di fuorigioco, falli commessi da calciatori, potenziali errori di un ufficiale di gara e/o qualsiasi comportamento che sia contrario ai principi del fair play)”.

“A titolo di ulteriore chiarimento ferme restando le prescrizioni sopra riportate, potranno essere trasmesse sui maxi schermi dello stadio esclusivamente immagini relative a:

– live della gara;

– gol convalidato dall’ufficiale di gara;

– chiara occasione da gol (ad esempio parata, palo o tiro fuori);

– azione spettacolare; in caso di episodio di “gol/non gol” per il quale sia stato utilizzato il sistema di GLT, immagini e relativa virtualizzazione delle stesse così come trasmesse dalla produzione televisiva, solo dopo che l’arbitro avrà assunto le decisioni del caso e sempre a gioco fermo;

– in caso di interruzione del gioco disposta dall’arbitro per l’effettuazione di una revisione con l’ausilio del VARs e debitamente segnalata dallo stesso, la scritta “VAR” mostrata sul maxischermo dello stadio, le eventuali immagini così come trasmesse dalla produzione televisiva, solo dopo che l’arbitro avrà assunto le decisioni del caso e sempre a gioco fermo”.

Non potranno invece essere trasmesse azioni controverse per fuorigioco e/o falli. Tutte le immagini potranno essere trasmesse una sola volta e mai in fase rallentata.