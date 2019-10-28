Le designazioni arbitrali per la decima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 che prenderà il via domani sera con Parma-Verona e Brescia-Inter.
Serie A 2019/2020 – Le designazioni arbitrali per la decima giornata
BRESCIA – INTER Martedì 29/10 h. 21.00
FABBRI
PERETTI – DI VUOLO
IV: PASQUA
VAR: AURELIANO
AVAR: SCHENONE
CAGLIARI – BOLOGNA
SACCHI
ROCCA – VILLA
IV: PEZZUTO
VAR: PAIRETTO
AVAR: RANGHETTI
JUVENTUS – GENOA
GIUA
VALERIANI – SANTORO
IV: LA PENNA
VAR: CALVARESE
AVAR: DI IORIO
LAZIO – TORINO
ORSATO
PRETI – BRESMES
IV: ABISSO
VAR: MARESCA
AVAR: FIORITO
MILAN – SPAL Giovedì 31/10 h. 21.00
PICCININI
DEL GIOVANE – TOLFO
IV: VALERI
VAR: CHIFFI
AVAR: ALASSIO
NAPOLI – ATALANTA h. 19.00
GIACOMELLI
BINDONI – LONGO
IV: DOVERI
VAR: BANTI
AVAR: MANGANELLI
PARMA – H. VERONA Martedì 29/10 h. 19.00
MANGANIELLO
IMPERIALE – ROSSI L.
IV: GUIDA
VAR: ROCCHI
AVAR: CECCONI
SAMPDORIA – LECCE
MASSA
TEGONI – CALIARI
IV: DI MARTINO
VAR: DI PAOLO
AVAR: GIALLATINI
SASSUOLO – FIORENTINA
MARIANI
DE MEO – PRENNA
IV: GHERSINI
VAR: NASCA
AVAR: MONDIN
UDINESE – ROMA
IRRATI
LO CICERO – BOTTEGONI
IV: ILLUZZI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VIVENZI