Le designazioni arbitrali per la decima giornata del campionato di Serie B 2019/2020 che andrà in scena domani sera.
Serie B 2019/2020 – Le designazioni arbitrali per la decima giornata
BENEVENTO – CREMONESE Mercoledì 30/10 h. 18.50
ABBATTISTA
GROSSI – MARGANI
IV: MASSIMI
CHIEVO – CROTONE
MARINELLI
MASTRODONATO – SCATRAGLI
IV: AMABILE
CITTADELLA – LIVORNO
MINELLI
ROSSI M. – AVALOS
IV: COLOMBO
EMPOLI – SPEZIA
SERRA
MACADDINO – TARDINO
IV: DI GRACI
ENTELLA – COSENZA
MAGGIONI
DEI GIUDICI – PERROTTI
IV: SOZZA
FROSINONE – TRAPANI Mercoledì 30/10 h. 21.00
ROBILOTTA
CANGIANO – CIPRESSA
IV: BARONI
JUVE STABIA – PESCARA
VOLPI
SCHIRRU – ROSSI C.
IV: COSSO
PERUGIA – ASCOLI
ROS
CAPONE – AFFATATO
IV: MERAVIGLIA
PISA – SALERNITANA
CAMPLONE
CAPALDO – LANOTTE
IV: MARINI
VENEZIA – PORDENONE
RAPUANO
BERCIGLI – BERTI
IV: MARINI N.