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Serie B 2019/2020 – Le designazioni arbitrali per la decima giornata

Scritto il 28 ottobre 2019 at 12:03 da Alessio Evangelista
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Le designazioni arbitrali per la decima giornata del campionato di Serie B 2019/2020 che andrà in scena domani sera.

Serie B 2019/2020 – Le designazioni arbitrali per la decima giornata

BENEVENTO – CREMONESE Mercoledì 30/10 h. 18.50
ABBATTISTA
GROSSI – MARGANI
IV: MASSIMI

CHIEVO – CROTONE
MARINELLI
MASTRODONATO – SCATRAGLI
IV: AMABILE

CITTADELLA – LIVORNO
MINELLI
ROSSI M. – AVALOS
IV: COLOMBO

EMPOLI – SPEZIA
SERRA
MACADDINO – TARDINO
IV: DI GRACI

ENTELLA – COSENZA
MAGGIONI
DEI GIUDICI – PERROTTI
IV: SOZZA

FROSINONE – TRAPANI Mercoledì 30/10 h. 21.00
ROBILOTTA
CANGIANO – CIPRESSA
IV: BARONI

JUVE STABIA – PESCARA
VOLPI
SCHIRRU – ROSSI C.
IV: COSSO

PERUGIA – ASCOLI
ROS
CAPONE – AFFATATO
IV: MERAVIGLIA

PISA – SALERNITANA
CAMPLONE
CAPALDO – LANOTTE
IV: MARINI

VENEZIA – PORDENONE
RAPUANO
BERCIGLI – BERTI
IV: MARINI N.

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