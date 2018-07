Serie A – Bonucci verso il clamoroso ritorno alla Juventus

Il punto della situazione sulle trattative dell’asse Torino-Milano per Higuain e Bonucci, vicino a tornare alla Vecchia Signora.

MILANO – Nella giornata di ieri è emersa la clamorosa trattativa che riporterebbe Leonardo Bonucci a Torino ad un anno di distanza dal suo approdo al Milan, con tanto di fascia di capitano. Il club rossonero starebbe pensando ad un mega scambio che porterebbe a Milano Gonzalo Higuain, mentre Leonardo Bonucci farebbe il percorso inverso assieme ad un conguaglio economico.

Rino Gattuso, allenatore dei rossoneri, ha praticamente confermato le indiscrezioni: “Ho parlato con Leo e bisogna essere onesti e dire le cose come stanno. Leo ha avuto un confronto con me, ma non sono io il club e deve parlare con i dirigenti. […] Poi spetterà a Leo e alla società decidere, ma spero fino all’ultimo che Bonucci possa rimanere qui. Perché è un giocatore di mentalità e di talento. Spero che rimanga con noi. Penso che quando un giocatore esprime un desiderio, l’allenatore deve fare di tutto per convincerlo a farlo rimanere e pensare ai pro e ai contro. Se il giocatore ha espresso un desiderio in maniera chiara, bisogna capire, sedersi e affrontare in maniera corretta il discorso”.

Leonardo, nuovo Direttore Tecnico del Milan, chiede come contropartita Mattia Caldara, fresco di approdo alla Juventus e perno essenziale della difesa del futuro. Difficilmente la Juve se ne priverà, quindi l’ipotesi più gettonata, al momento, resta lo scambio con Gonzalo Higuain, alle porte con l’acquisto di Cristiano Ronaldo e pronto a diventare protagonista assoluto con la maglia del club rossonero. La Vecchia Signora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbe provato ad inserire il cartellino di Medhi Benatia e il prestito di Marko Pjaca, vecchio obiettivo del Milan, ma l’offerta è stata prontamente rispedita al mittente. La trattativa è comunque ben avviata, Bonucci è pronto per tornare a Torino.