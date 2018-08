Serie A – Inter, domani l’incontro tra Modric e Florentino Perez

Nella giornata di domani confronto decisivo tra il centrocampista croato ed il presidente del Real Madrid, l’Inter aspetta.

MADRID – L’Inter dovrà aspettare 24 ore, o poco più, per conoscere il futuro di Luka Modric e l’eventuale possibilità di un trasferimento che, fino a qualche settimana fa, sembrava pura utopia. Nella giornata di domani, infatti, il centrocampista incontrerà Florentino Perez per ribadirgli la sua volontà di lasciare il Real Madrid dopo sei stagioni e quattordici trofei messi in bacheca, tra cui quattro Champions League. La compagine castigliana, però, continua a fare muro ed è pronto ad aumentargli l’ingaggio fino a 12 milioni ma il croato non sembra essere tentato e spinge per una cessione dalle parti di San Siro

Nella giornata di ieri, infatti, il vice-campione del mondo ha incontrato Sanchez, numero 2 del Real Madrid, il quale ha ribadito che il club non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire. L‘Inter, che sabato giocherà a Madrid contro l’Atletico per l’International Champions Cup, aspetta solo l’esito del confronto tra Modric e Florentino Perez visto che l’offerta per il croato è già pronta da giorni: quadriennale a 10 milioni netti a stagione oltre a un ricchissimo fine carriera in Cina nel club di proprietà del gruppo Suning. La compagine nerazzurra, impegnata al Wanda Metropolitano, osserverà da molto vicino l’evolversi della vicenda e del confronto decisivo che potrebbe avvicinare o allontanare in maniera definitiva il sogno Modric.