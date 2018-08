Diritti TV – Dal 13 agosto i ticket DAZN disponibili per i clienti Sky

Tra quattro giorni i clienti Sky potranno usufruire dei pacchetti DAZN per la stagione sportiva 2018/2019.

MILANO – Dal 13 Agosto, ossia tra quattro giorni, Sky permetterà ai propri clienti di accedere a condizioni dedicate all’applicazione DAZN per vedere anche gli altri 3 match di Serie A per ogni turno e tutta la Serie B. Prossimamente con Sky Q sarà ancora più semplice avere tutto comodamente sulla propria TV, integrato nella Home.

DAZN è una piattaforma che trasmette i suoi contenuti in streaming online; ci si può accedere da più dispositivi connessi a internet, in casa e fuori, come Smart TV, Smartphone, Tablet, Computer, Console di gioco e prossimamente anche comodamente tramite Sky Q. Per accedere ai contenuti in streaming online di DAZN è necessario una velocità di connessione di almeno 2 Mbit/sec se utilizzi uno smartphone o tablet, e di almeno 6,5 Mbit/sec se invece utilizzi una Smart TV o una console di gioco.

La visione dei contenuti di DAZN non sarà compresa nell’abbonamento Sky, ma sarà comunque riservata ai clienti Sky un’offerta agevolata.

Basteranno due semplici passi:

acquisto: sarà possibile acquistare i TICKET DAZN a prezzi agevolati sul sito di Sky, su App Fai Da Te, presso i punti vendita Sky o presso il servizio clienti Sky. A partire da Settembre sarà possibile anche l’acquisto via sms o tramite un risponditore automatico.

attivazione: a seguito dell’acquisto del ticket, il cliente riceverà via SMS un codice promozione da inserire sulla pagina di attivazione DAZN riservata ai clienti Sky creando la propria username e password. Da li’ sarà possibile iniziare la visione di DAZN sui dispositivi abilitati.

Si potranno acquistare 3 diversi tipi di ticket:

TICKET DAZN 9 MESI – La soluzione più conveniente che ti permette di risparmiare oltre il 30% (circa 30€) rispetto al canone DAZN: a partire da metà agosto, attiva il ticket 9 mesi e, grazie alle 3 partite di Serie A e alla Serie B di DAZN, completa il tuo abbonamento e goditi l’intera stagione . Tutti i clienti Sky possono acquistare il TICKET DAZN 9 MESI al prezzo scontato pari a 59,99€.

TICKET DAZN 1 MESE – Il massimo della libertà di scelta in base alle partite della mia squadra del cuore e agli eventi di mio interesse all'interno del palinsesto DAZN. Solo i clienti Sky da più di un anno con extra potranno avere il TICKET 1 MESE DAZN a 7,99€ con uno sconto di 2€ rispetto al prezzo di listino. Per tutti gli altri clienti sarà comunque possibile acquistare il TICKET DAZN 1 MESE a prezzo di listino, pari a 9,99€.

La differenza tra il prezzo di listino in vigore ed il prezzo riservato ai clienti Sky sarà a carico di Sky.

Tutti i clienti Sky (satellite, digitale terrestre e fibra) che pagano il proprio abbonamento Sky con carta di credito o addebito su conto corrente possono acquistare i TICKET DAZN da Sky. I prezzi scontati sui TICKET DAZN 3 MESI e TICKET DAZN 9 MESI sono destinati a tutti i clienti Sky, mentre il prezzo speciale per il TICKET DAZN 1 MESE è riservato ai clienti Sky da più di un anno con extra. Per tutti gli altri clienti sarà comunque possibile acquistare il TICKET DAZN 1 MESE a prezzo di listino, pari a 9,99€.

I TICKET DAZN acquistati da Sky daranno diritto di utilizzare l’app DAZN su tutti i dispositivi dove DAZN è disponibile: computer, tablet, smartTV, smartphone, e le console di gioco Playstation 4 e XBOX One, ma l’esperienza di fruizione su Sky Q sarà quella in grado di rendere tutto molto semplice, come cambiare canale con un unico telecomando e disponibile anche per chi non ha una smart TV.

Su DAZN puoi guardare anche La Liga, la Ligue 1, la Coppa di Lega Inglese, la Coppa d’Africa, la Copa Libertadores, la Copa Sundamericana, la UFC, la MLB, la NHL.