Serie B, Balata: “Chiediamo il blocco dei ripescaggi”

Le parole del presidente della Lega B al Corriere dello Sport, l’inizio del campionato cadetto potrebbe slittare

MILANO – La Serie B è sempre più nel caos. Nella giornata di oggi, infatti il CAF è chiamato a decidere sul ricorso dell’Entella con il club ligure che chiede la riammissione in Serie B per la penalizzazione da infliggere al Cesena nel campionato scorso. Ieri, intanto, Ternana e Pro Vercelli hanno presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI. Queste, intanto, le parole del presidente della Lega B Mauro Balata al Corriere dello Sport: “Chiediamo il blocco dei ripescaggi per quanto riguarda il nostro campionato. Abbiamo fatto presente alla Figc che le nostre società si sono espresse per non procedere ai ripescaggi. Noi riteniamo che questa richiesta possa venire accolta per una serie di ragioni, soprattutto per il fatto che quest’iniziativa non avrebbe nessun tipo di conseguenza sugli altri campionati. Noi chiediamo di ridurre il numero di società senza ripescaggi e senza incidere sul meccanismo di promozioni e retrocessioni, non impattando sulle altre leghe. Abbiamo deciso di avanzare questa richiesta per salvaguardare il contenuto tecnico del campionato e per dare più solidità economica alle società”.

E intanto il patron della Ternana, Stefano Bandecchi, parla di “guerra” a Radio Cusano Campus: “Lottiamo per qualcosa che va oltre la Ternana stessa, lottiamo per un principio di giustizia che deve esistere e non possono venire ogni giorno a fare i maestrini e a raccontarci balle. Noi, qualunque cosa faremo, non penseremo mai di passare dalla parte del torto perché non esiste torto per chi difende la libertà, non esiste torto per chi difende delle cose giuste. Questi principi li porteremo avanti anche se qualcuno farà iniziare i campionati. Lo faremo perché così in futuro nessuno dovrà subire gli stessi torti. Mi ripeto, che nessuno provi a farmi da maestrino perché in guerra tutto e lecito e prima o poi qualcuno ‘sanguina”.