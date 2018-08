Serie B 2018/2019 – Si va verso il blocco dei ripescaggi?

Tra poco dovrebbe essere pubblicato il comunicato dell FIGC circa la composizione del prossimo campionato cadetto.

ROMA – Una nuova clamorosa puntata potrebbe sconvolgere la “Saga” della Serie B 2018/2019. Secondo quanto riportato a Nicola Binda, giornalista della Gazzetta dello Sport, il prossimo campionato cadetto potrebbe avere soltanto 19 partecipanti. Blocco dei ripescaggi, dunque, in arrivo nonostante le incessanti richieste di Novara e Catania con gli etnei che stanno già festeggiando da qualche giorno il ripescaggio ufficioso nella serie cadetta. Alle ore 16, inoltre, è atteso il comunicato dell FIGC circa la formula della prossima Serie B e sulla graduatoria dei ripescaggi. Graduatoria che adesso non è più certa rispetto agli scorsi giorni.

Queste intanto le parole di Mauro Balata, Presidente della Lega B, circa il capitolo ripescaggi: “Chiediamo il blocco dei ripescaggi per quanto riguarda il nostro campionato. Abbiamo fatto presente alla Figc che le nostre società si sono espresse per non procedere ai ripescaggi. Noi riteniamo che questa richiesta possa venire accolta per una serie di ragioni, soprattutto per il fatto che quest’iniziativa non avrebbe nessun tipo di conseguenza sugli altri campionati. Noi chiediamo di ridurre il numero di società senza ripescaggi e senza incidere sul meccanismo di promozioni e retrocessioni, non impattando sulle altre leghe. Abbiamo deciso di avanzare questa richiesta per salvaguardare il contenuto tecnico del campionato e per dare più solidità economica alle società”