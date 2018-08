Serie B – Il punto della situazione sulle trattative in corso

Il punto della situazione sul mercato della serie cadetta con Floccari che potrebbe trasferirsi al Perugia, molto attivo il Crotone.

PERUGIA – Dopo lo slittamento per ben due volte consecutive del calendario della Serie B si prospetta una proroga del mercato di una settimana oltre il previsto. Se per la Serie A il gong suonerà alle ore 23 del 17 agosto, per la serie cadetta potrebbe parlarsene il 24 Agosto. Ma questa sarebbe soltanto un’ipotesi. In ogni caso le squadre avrebbero una settimana in più per rinforzare le rose con ulteriori acquisti. Molto attivo nel mercato è il Crotone del patron Vrenna: i calabresi dopo aver annunciato l’ingaggio di Golemic hanno piazzato un altro importante colpo a titolo definitivo prelevando il centrocampista Andrea Molina dall’Atalanta. Altri due importanti acquisti per mister Stroppa per un Crotone sempre più desideroso di risalire nella massima serie.

CARPI

Molto attiva anche la società biancorossa che ha ufficialmente annunciato i ritorni di Suagher e Mbaye. Il primo ha giocato tra le fila degli emiliani nella stagione 2014/2015 collezionando appena 20 presenze. Non solo ritorni ma anche nuovi arrivi con Giovanni Di Noia che sarà formalizzato in prestito dal Chievo, svincolatosi dopo il fallimento del Bari.

PERUGIA

Vero colpo per la prossima stagione di Serie B potrebbe essere quello che sta per completare il Perugia con l’arrivo dell’esperto attaccante Sergio Floccari dove nella scorsa stagione con la maglia della Spal ha messo a segno 3 reti in 20 gare. Ottimo rinforzo per il campionato cadetto.

LIVORNO

Gli amaranto hanno annunciato l’arrivo dell’ormai ex Hellas Michelangelo Albertazzi in un modo davvero molto originale. Come? Postando nel proprio profilo Twitter la scena del film di Aldo, Giovanni e Giacomo “Chiedimi se sono felice” in cui i tre sono alla ricerca di un’attrice per l’opera del Cyrano e si imbattono nel cognome di Albertazzi. Così la società amaranto ha dato il benvenuto al nuovo giocatore ex Getafe, Varese e Milan.