MONTECARLO – Poco fa la UEFA ha comunicato i candidati ai premi per ruolo della Champions League. I vincitori saranno annunciati durante il sorteggio della fase a gironi 2018/19, in programma giovedì 30 agosto a Montecarlo. Domina il Real Madrid con sei candidati più Cristiano Ronaldo che, un mese fa, è passato alla Juventus. Insieme al portoghese, nel reparto offensivo, ci sono Messi e Salah mentre in porta ecco Alisson e Buffon oltre a Navas. Di seguito l’elenco completo dei candidati ruolo per ruolo.

Champions League – I candidati ai premi ruolo per ruolo

Portieri: Alisson Becker (Roma, ora Liverpool), Gianluigi Buffon (Juventus, ora Paris), Keylor Navas (Real Madrid)

Difensori: Marcelo (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Raphaël Varane (Real Madrid)

Centrocampisti: Kevin De Bruyne (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Luka Modrić (Real Madrid)

Attaccanti: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, ora Juventus), Mohamed Salah (Liverpool)