Serie A – Juventus, il saluto di Paulo Dybala e Gonzalo Higuain

Messaggio social da parte dell’ex compagno di squadra del nuovo attaccante del Milan che, poco fa, ha concluso le visite mediche.

TORINO – Non sarà più l’HD l’arma vincente della Juventus per proseguire la striscia bulimica di trofei. Nella giornata di ieri, infatti, è andata in porto la maxi operazione che ha portato Higuain e Caldara al Milan ed il ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus. L’ex attaccante del Napoli, al pari dell’ex capitano rossonero, ha appena concluso le visite mediche ed è atteso per la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi tre anni (non ci sono dubbi sul riscatto).

Intanto, sui social, è arrivo il saluto di Paulo Dybala all’ex compagno di squadra che, in due anni di Juventus, ha messo a segno 55 reti portandosi a casa due Scudetti, due Coppe Italia ed una Supercoppa Italia. Questo il messaggio della Joya: “Buona fortuna fratello, è stato molto bello condividere questi anni di vittorie, gol e titoli!”.

Fonte foto: Twitter Juventus