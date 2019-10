Diretta della decima giornata del campionato di Serie B 2019/2020: turno infrasettimanale che prenderà il via martedì, due posticipi in programma mercoledì

VERONA – La Serie B torna di nuovo in campo per il turno infrasettimanale, valevole per la decima giornata. Si parte martedì a cominciare dalla sfida tra Chievo e Crotone con i padroni di casa che vengono dal pareggio esterno con il Cosenza mentre i pitagorici, grazie al successo col Venezia, hanno agganciato il Benevento in testa alla classifica. Impegno casalingo per l’Empoli che, dopo aver pareggiato col Trapani, ospiterà lo Spezia che viene dal successo casalingo contro la Juve Stabia.

Giocherà in casa anche il Perugia che affronterà l’Ascoli: match che si preannuncia particolarmente interessante vista la classifica delle due squadre. Impegni esterni per Salernitana e Pescara con i campani che giocheranno sul campo del Pisa mentre gli abruzzesi faranno visita alla Juve Stabia. Particolarmente delicata la sfida tra Venezia e Pordenone mentre a chiudere il programma del martedì ci sono Entella-Cosenza e Cittadella e Livorno. Mercoledì due posticipi: alle ore 18.50 c’è il match clou Benevento-Cremonese mentre alle ore 21 andrà in scena Frosinone-Trapani.

Serie B 10 giornata in diretta: risultato in tempo reale

Il programma della decima giornata di Serie B

Martedì 29 ottobre ore 21

Chievo – Crotone

Cittadella – Livorno

Empoli – Spezia

Juve Stabia – Pescara

Perugia – Ascoli

Pisa – Salernitana

Venezia – Pordenone

Virtus Entella – Cosenza

Mercoledì 30 ottobre ore 18.50

Benevento – Cremonese

Mercoledì 30 ottobre ore ore 21

Frosinone – Trapani

La classifica dopo 9 giornate: Crotone e Benevento 18, Empoli 16, Ascoli, Salernitana e Perugia 15, Chievo 14, Pescara e Cittadella 13, Pordenone, Venezia ed Entella 12, Cremonese 11, Pisa e Spezia 10, Frosinone 9, Cosenza 8, Livorno e Juve Stabia 7, Trapani 6.