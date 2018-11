Serie B 2018/2019 – La presentazione della tredicesima giornata

Tredicesimo turno del campionato cadetto che si preannuncia molto interessante a cominciare dall’anticipo tra Verona e Palermo.

VERONA – Torna in campo la Serie B nel weekend con tante partite in programma che non dovrebbero far mancare le sorprese. Si parte subito forte nell’anticipo di domani sera con la capolista Palermo impegnata sul campo dell’Hellas Verona. I siciliani sono galvanizzati dall’ultimo successo ottenuto sul Pescara per 3-0 che hanno costretto gli abruzzesi a lasciare la vetta della classifica. Nel match di domenica pomeriggio gli uomini di Pillon dovranno rimediare alla sconfitta nell’incontro casalingo contro l’Ascoli.

Nel posticipo del lunedì sera l’atteso derby tra Crotone-Cosenza che per l’occasione hanno deciso di gemellarsi in nome dei valori dello Sport con un incontro che si terrà nel pomeriggio di lunedì alle ore 18:00 nella sala consiliare del Comune di Crotone. Sempre più crisi per il Livorno, ancora stabile in fondo alla classifica. Amaranto che finora hanno collezionato una sola vittoria in stagione sono attesi dall’incontro casalingo con un ottimo Cittadella, fin qui migliore difesa del campionato con soli otto reti subite. La sorpresa Brescia guidata dal giovanissimo Tonali, esordiente con la nazionale di Mancini, sarà ospite del Venezia che con l’arrivo di Zenga in panchina è riuscito finora ad ottenere ottimi risultati. Come il Brescia anche il neopromosso Lecce di Fabio Liverani si sta rivelando un’ottima sorpresa del campionato con cinque vittorie, quattro pareggi e solo tre sconfitte. Nel prossimo impegno i salentini ospiteranno la Cremonese.

Serie B – Il quadro completo della tredicesima giornata

23 novembre ore 21:00

Verona-Palermo

24 novembre ore 15:00

Livorno- Cittadella

Padova- Carpi

Venezia- Brescia

Ore 18:00

Benevento- Perugia

25 novembre ore 15:00

Pescara- Ascoli

Spezia- Foggia

Ore 21:00

Lecce- Cremonese

26 novembre ore 21:00

Crotone- Cosenza

Classifica dopo dodici giornate: Palermo 24, Pescara 22, Salernitana 20, Cittadella, Lecce 19, Brescia, Verona 18, Benevento, Perugia 17, Spezia 16, Cremonese, Ascoli 15, Venezia, Crotone 12, Padova 11, Cosenza 8, Foggia, Carpi 7, Livorno 5.