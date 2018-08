Serie B 2018/2019 – Ecco la prima giornata di campionato

La prima giornata del campionato cadetto: spicca il derby veneto tra Verona e Padova ed il match tra Benevento e Lecce.

MILANO – In un clima da “far west”, che avrà ripercussioni nell’immediato, è andato in scena il sorteggio del prossimo campionato di Serie B che, per la prima volta, avrà 19 squadre. Lo ha deciso la FIGC con un comunicato ufficiale pubblicato pochi minuti fa.

Il Commissario Straordinario

– preso atto che all’esito delle procedure per il rilascio della Licenza Nazionale 2018/2019 ai fini

dell’ammissione al Campionato di Serie B, l’organico del medesimo Campionato risulta composto

da 19 società;

– vista la comunicazione inviata in data 9 agosto 2018 della Lega Nazionale Professionisti Serie B,

con la quale il Consiglio Direttivo della medesima Lega ha deliberato di non avvalersi della

possibilità di integrare le vacanze di organico del Campionato di Serie B 2018/2019, confermando

quanto già espresso all’unanimità dalle Assemblee della Lega del 10 luglio e 20 luglio 2018;

– considerato che secondo quanto previsto dagli artt. 9 dello Statuto federale e 49 delle N.O.I.F.,

l’organizzazione dei Campionati è demandata dalla F.I.G.C. alle Leghe;

– ritenuto che tale composizione dell’organico del Campionato di Serie B non incide

nell’organizzazione degli altri Campionati professionistici, rimanendo invariato il numero delle

promozioni e retrocessioni dal Campionato di Serie B;

– ritenuto, altresì, che in tal modo risulta soddisfatto anche il prevalente interesse pubblico a

garantire la stabilità del novero dei partecipanti al Campionato di Serie B 2018/2019 e a scongiurare

il rischio del possibile andirivieni dei partecipanti e del conseguente grave vulnus al diritto dei

soggetti già ammessi di poter organizzare tempestivamente e proficuamente la rispettiva attività;

– considerato che Tribunale Federale con C.U. n. 8/18, confermata dalla Corte Federale di Appello

con C.U. nn. 8 e 9/2018, ha accertato l’illegittimità in parte qua della delibera del Commissario

Straordinario di cui al Comunicato Ufficiale n. 54 del 30 maggio 2018 relativo ai criteri e le

procedure per l’integrazione degli organici dei campionati professionistici di Serie A e di Serie B

2018/2019;

– considerato che con decreto n. 00544/2018 del 10.8.2018 del Presidente del Collegio di Garanzia

dello sport è stata sospesa l’esecutività della richiamata decisione della Corte Federale di Appello

fino alla data della camera di consiglio per la decisione collegiale sulla istanza cautelare con

l’abbinamento al merito, fissata per il 7 settembre, a partire dalle ore 12.00;

– ritenuto che sussistano concreti rischi per il tempestivo avvio del Campionato di Serie B;

– sentita la Lega Nazionale Professionisti Serie B e le componenti tecniche;

– visto il comunicato ufficiale n. 48 del 13 agosto 2018 con il quale è stato deliberato “di annullare

le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 54 del 30 maggio 2018 e di modificare con

effetto immediato, d’intesa con la Lega Nazionale Professionisti Serie B e sentite le componenti

tecniche, l’art. 49 delle N.O.I.F. prevedendo per il Campionato di Serie B 2018/2019 un numero di

19 squadre anziché 22, mantenendo inalterato il numero delle promozioni (3 squadre) e delle

retrocessioni (4 squadre)”;

– visto l’art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di non procedere all’integrazione delle vacanze di organico del Campionato di Serie B 2018/2019.

Ci saranno nuovi ricorsi ma, intanto, è stato sorteggiato l’inedito calendario con 19 squadre partecipanti. Prima giornata da subito interessante con Benevento e Verona che giocheranno in casa contro Lecce e Padova. Impegno casalingo anche per il Foggia che giocherà contro il Carpi mentre il Palermo farà visita alla Salernitana. Debutto fuori casa per il Cosenza, in quel di Ascoli, mentre Crotone e Spezia giocheranno in casa di Cittadella e Venezia. A chiudere Cremonese-Pescara mentre Brescia-Perugia sarà il match che aprirà la Serie B 2018/2019.

La prima giornata della Serie B 2018/2019