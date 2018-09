Serie B 2018/2019 – Il resoconto della seconda giornata

Padova corsaro con il Venezia. Seconda vittoria su due per il Cittadella. Rinviata Cosenza-Verona per campo inadeguato.

CROTONE – Anche la seconda giornata del campionato cadetto è archiviata per ritornare in campo tra due settimane, dopo lo stop che vedrà impegnate le maggiori nazionali all’esordio della Nations League.

Da segnalare in positivo il primo posto occupato in solitaria dal Cittadella che costringe il Carpi alla seconda sconfitta stagionale grazie alla rete decisiva di Proia. Due su due per la squadra di mister Venturato. L’ex Stroppa ne fa quattro al suo vecchio Foggia con il Crotone che all’Ezio Scida ottiene la prima vittoria stagionale che porta la firma dell’ex interista Faraoni, Firenze, Nalini e Rohden. Niente da fare per il Foggia che resta ancora fermo a -5. Si salva il Palermo nell’anticipo del venerdì sera che dopo essere andato in vantaggio con la Cremonese si fa prima pareggiare, poi superare e nel finale riesce a trovare in extremis il pareggio che chiude il match con il risultato di 2-2. Secondo pareggio consecutivo per i siciliani che restano attaccati a Salernitana e Lecce, anch’essi reduci da uno scoppiettante 2-2.

Basta la rete del difensore scuola Sassuolo Ravanelli al Padova di Bisoli per battere di misura il Venezia. Per lui seconda rete su due da titolare. Partita ricca di gol al Picco di La Spezia tra Spezia e Brescia, che ha visto i padroni di casa trionfare per 3-2 grazie alla rete decisiva dell’ex Sudtirol Gyasi. Primi tre punti per la squadra ligure. Brescia che resta a quota 1 punto. Rinviata per inadeguatezza del campo la gara tra Cosenza e Verona con i calabresi che rischiano la sconfitta per 3-0 a tavolino.

Serie B 2018/2019, 2° giornata: i risultati

31 Agosto ore 21:00

Palermo- Cremonese 2-2

1 Settembre ore 18:00

Spezia-Brescia 3-2

Padova- Venezia 1-0

Carpi-Cittadella 0-1

2 Settembre ore 18:00

Pescara-Livorno 2-1

Ore 21:00

Perugia-Ascoli 2-0

Lecce-Salernitana 2-2

Crotone-Foggia 4-1

Classifica aggiornata dopo due giornate: Cittadella 6, Perugia, Pescara, Padova 4, Crotone, Spezia, Venezia 3, Lecce, Cremonese, Salernitana, Palermo 2, Benevento, Verona, Cosenza, Brescia, Ascoli 1, Livorno, Carpi 0, Foggia -5