Serie B 35 giornata: nella giornata dei pareggi l’Empoli allunga

Trentacinquesima giornata del campionato di Serie B all’insegna del segno “X”

PALERMO – Tanti i pareggi in questa trentacinquesima giornata del campionato di Serie B e tanti maturati all’ultimo secondo come quelli di Spezia, Pescara e Carpi. Ne approfitta la capolista Empoli che rimonta lo svantaggio iniziale eppoi vince facile sulla Pro Vercelli. Ormai la squadra toscana sta facendo un campionato a sè, avviata velocemente verso la massima categoria. E se ne avventaggia il Foggia che nel’anticipo del venerì aveva vinto contro il Foggio. Tutto il resto rimane invariato, ma con una giornata in meno da giocare.

Serie B 35 giornata in diretta: risultati in tempo reale

PALERMO – Torna la Serie B con la trentacinquesima giornata. Negli due anticipi giocati ieri successo rotondo del Foggia che allo Zaccheria si è imposto 3-0 sull’Ascoli: con questo successo i pugliesi si avvicinano sempre più alla zona spareggi mentre l’Ascoli resta nella zona calda. Nel secondo anticipo, quelle delle 21, pari senza gol tra Parma e Cittadella con i ducali che salgono a quota 57 mentre i veneti a 51. Oggi pomeriggio tutte le altre sfide a cominciare dalla capolista Empoli che giocherà in casa contro la Pro Vercelli: i toscani vengono dal pareggio di La Spezia mentre i piemontesi hanno pareggiato contro il Novara.

Impegni casalinghi per Palermo e Frosinone, appaiate in classifica, con i siciliani che ospiteranno la Cremonese mentre i ciociari giocheranno contro lo Spezia. Giocherà fuori casa il Bari che se la vedrà contro il Pescara mentre si preannuncia interessante l’incontro tra Perugia e Venezia con entrambe le squadre che, però, sono reduci da una sconfitta. In zona salvezza impegno casalingo per il Brescia che ospiterà il Carpi mentre la Salernitana giocherà tra le mura amiche contro il Cesena. Due scontri diretti in programma con l’Avellino che giocherà sul campo dell’Entella mentre il Novara giocherà in casa contro la Ternana.

Venerdì 13 aprile ore 19

Foggia-Ascoli 3-0

Venerdì 13 aprile ore 21

Parma-Cittadella 0-0

Sabato 14 aprile ore 15

Entella-Avellino

Pescara-Bari

Brescia-Carpi

Salernitana-Cesena

Palermo-Cremonese

Empoli-Pro Vercelli

Frosinone-Spezia

Novara-Ternana

Perugia-Venezia

CLASSIFICA: Empoli 67, Palermo e Frosinone 58, Parma 57, Bari 54, Perugia 53, Cittadella 51, Venezia 50, Foggia 49, Carpi 48, Spezia 46, Salernitana 42, Cremonese e Brescia 41, Novara e Avellino 39, Pescara 38, Cesena 37, Entella e Ascoli 36, Pro Vercelli 31, Ternana 30.