Serie B – Lecce ad un passo da Vigorito, Puscas verso Palermo

Il punto sul calciomercato delle squadre di Serie B e le principali trattative in vista della prossima stagione.

LECCE – Il Lecce si prepara al ritorno nel campionato cadetto a otto anni di distanza dall’ultima partecipazione, mentre ne son passati sei dalla doppia retrocessione che costrinse i salentini alla Serie C, e per farlo bisogna passare inevitabilmente dal calciomercato. I giallo-rossi, dopo aver piazzato alcuni colpi importanti come i ritorni di Falco e Chiricò, sarebbero ad un passo dall’ingaggiare l’estremo difensore Mauro Vigorito, classe ’90 che ha difeso la porta del Frosinone nella passata stagione. Vigorito, chiuso dall’approdo in Ciociaria di Marco Sportiello, avrebbe già dato l’ok all’operazione che verrà ufficializzata al termine della tournée del Frosinone in Canada e al termine della quale partirà con direzione Lecce. Nei giorni scorsi, inoltre, il Lecce ha ufficializzato l’acquisto di Riccardo Fiamozzi, terzino proveniente dal Genoa ma in prestito a Pescara e Bari nella scorsa stagione, e il ds dei salentini Mauro Meluso ha svelato di aver trovato un accordo di massima anche con Petriccione.

Il Palermo è alla ricerca di un attaccante che possa sopperire alla partenza di La Gumina, passato all’Empoli, e a quella molto probabile di Ilija Nestorovski, dichiarato in partenza dal patron Maurizio Zamparini. L’obiettivo numero uno porta il nome di George Puscas, attaccante di proprietà dell’Inter ed autore di dieci goal nella scorsa stagione divisi tra Benevento (1) e Novara (9). Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, inoltre, il Palermo avrebbe messo gli occhi su Riccardo Gagliolo, difensore del Parma che andrebbe a sostituire Dawidowicz, di ritorno al Benfica dopo il prestito in rosanero.

Nel frattempo, il neopromosso Livorno chiude per l’acquisto in prestito con diritto di riscatto di Lukas Zima, portiere classe ’94 di proprietà del Genoa ma con il quale non ha mai esordito in prima squadra, mentre nelle ultime ore ha accelerato la trattativa per portare Michelangelo Albertazzi in Toscana.