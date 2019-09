Serie B, decisioni del giudice sportivo dopo la 5° giornata

Due giornata per Maleh del Venezia mentre una giornata per Kiyine della Salernitana, Pina Nunes del ChievoVerona e Ramos dello Spezia

MILANO – Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 26 settembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate. Ricordiamo che il turno infrasettimanale si è disputato il 24 al 25 settembre ed è valido per la quinta giornata andata.

a) SOCIETA’

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

MALEH Youssef (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per condotta gravemente antisportiva, perché al 35° del secondo tempo, con il pallone in giuoco, colpiva con uno schiaffo il braccio di un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

KIYINE Sofian (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PINA NUNES Nuno Henrique (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

RAMOS Juan Manuel (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

PAGANINI Luca (Frosinone)

SECONDA SANZIONE

GYASI Emmanuel (Spezia)

PRIMA SANZIONE

PINATO Marco (Pisa)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

CARACCIOLO Antonio (Cremonese) CASTAGNETTI Michele (Cremonese) CHIARETTI COSSENZO Lucas (Pordenone) DIAW Davide Djily (Cittadella) GRAVILLON Andreaw Rayan (Ascoli) VALZANIA Luca (Cremonese)

SECONDA SANZIONE

BALZANO Antonio (Pescara) BANDINELLI Filippo (Empoli)

BRANCA Simone (Cittadella) BRIGHENTI Nicolo (Frosinone) CICERELLI Emanuele Pio (Salernitana) DRAGOMIR Vlad Mihai (Perugia) FIORDILINO Antonioluca (Venezia) GRECO Leandro (Cosenza) JAROSZYNSKI Pawel Kamil (Salernitana) KARO Antreas (Salernitana)

MONACO Salvatore (Cosenza) NINKOVIC Nikola (Ascoli)

OBI Joel Chukwuma (Chievo Verona) SEGRE Jacopo (Chievo Verona) VESELI Frederic (Empoli)

PRIMA SANZIONE

ALMICI Alberto (Pordenone) ARDEMAGNI Matteo (Ascoli) CAMIGLIANO Agostino (Cittadella) COPPOLARO Mauro (Virtus Entella) ELIA Salvatore (Juve Stabia)

GIGLIOTTI Guillaume (Crotone)

HAAS Nicolas (Frosinone)

HETEMAJ Perparim (Benevento) KASTANOS Grigoris (Pescara)

LEVERBE Maxime Jean R (Chievo Verona) MAGGIO Christian (Benevento)

MARIN Marius Mihai (Pisa) MARRONE Luca (Crotone) MONACHELLO Gaetano (Pordenone) ODJER Moses (Salernitana)

PAVAN Nicola (Cittadella) PERTICONE Romano (Cittadella) PORCINO Antonio (Livorno) ROMAGNOLI Simone (Empoli) ROSSI Alessandro (Juve Stabia) TOSCANO Marco (Virtus Entella) VIGNALI Luca (Spezia)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BRANDUANI Paolo (Juve Stabia) FRATTESI Davide (Empoli)

PRIMA SANZIONE

MARCONI Michele (Pisa) MUSTACCHIO Mattia (Crotone) STRIZZOLO Luca (Pordenone)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FIRICANO Stefano (Trapani): per avere, al 30° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento irrispettoso; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SARDO Gennaro (Chievo Verona): per avere, al 10° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento irrispettoso.

AMMONITI

SECONDA SANZIONE

BUCCHI Cristian (Empoli)

PRIMA SANZIONE

DIONISI BERATTINO Alessio (Venezia) d) DIRIGENTI

AMMONITI

PRIMA SANZIONE GEMMI Roberto (Pisa)