Serie B, le probabili formazioni della 22° giornata

La 22° giornata del campionato di Serie B si gioca dal 31 gennaio al 3 febbraio. Apre Cremonese – Pisa, chiude Pescara – Cosenza. La capolista Benevento ospita la Salernitana

EMPOLI – Il campionato di Serie B è giunto alla sua ventiduesima giornata, che si gioca dal 31 gennaio al 3 febbraio. Si comincia venerdì alle 21 con Empoli – Chievo. Sabato alle 15 il Frosinone, che viene dalla vittoria di misura sul campo dell’Ascoli e in classifica é quinta con 31 punti sfida l’Entella, che ha le stesse lunghezze ed é reduce dal pareggio casalingo per 1-1 dalla Cremonese. Il Livorno, fanalino di coda del torneo con 13 punti, ospita l’Ascoli, tredicesimo a quota 27. Lo Spezia, che viene dalla vittoria esterna sul campo dell’Ascoli e in classifica é undicesima con 28 punti, riceve il Pordenone, secondo con otto lunghezze in più e reduce dalla sconfitta interna per 0-2 contro il Pescara. Il Trapani penultimo con 19 punti, gioca contro il Cittadella, non a quota 30. Alle 18 l’Empoli, che viene dal pareggio casalingo contro il Chievo e in classifica é soltanto sedicesimo con 24 punti, attende il Crotone, terzo con dieci lunghezze in più ed é reduce dalla sconfitta interna per 1-2 contro lo Spezia. Domenica 2 si giocano altre tre gare: Chievo-Venezia, Juve Stabia-Perugia alle 15 e Benevento-Salernitana alle 21. Chiude il Monday Night lunedì 3 febbraio Pescara-Cosenza.

Probabili formazioni 22° giornata

Venerdì 31 gennaio

21.00

Cremonese-Pisa

Cremonese (3-5-2): Ravaglia; Caracciolo, Bianchetti, Terranova; Migliore, Gustafson, Castagnetti, Valzania, Zortea, Piccolo, Ciofani.

Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli, De Vitis, Benedetti, Lisi, Pinato, Marin, Gucher, Soddimo, Masucci, Marconi.

Sabato 1 febbraio

15.00

Frosinone-Entella

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini; Tabanelli, Maiello, Rohden, Beghetto; Dionisi, Ciano.

Virtus Entella (4-3-1-2): Contini; Sala, Chiosa, Coppolaro, Crialese; Eramo, Paolucci, Mazzitelli; Currarino; De Luca G., Morra.

Livorno-Ascoli

Livorno (4-3-3): Plizzari; Bogdan, Del prato, Gasbarro, Porcino; Rocca, Luci, Agazzi; Braken, Marras, Murilo.

Ascoli (4-3-2-1): Leali; Brosco, Valentini, Gravillon, Padoin; Petrucci, Cavion, Piccinocchi; Morosini, Matos; Scamacca.

Spezia-Pordenone

Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Marchizza, Capradossi, Erlic; Maggiore, Bartolomei, Ricci M.; Ragusa, N’Zola, Gyasi.

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Barison, Camporese, De Agostini; Pobega, Misuraca, Burrai; Chiaretti; Strizzolo, Bocalon.

Trapani-Cittadella

Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Strandberg, Fornasier, Scognamillo; Taugourdeau, Del prete, Kupisz, Odjer, Luperini; Biabiany, Pettinari.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Rizzo, Perticone, Frare, Mora; Gargiulo, Proia, Iori; D’Urso; Diaw, Luppi.

Sabato 1 febbraio

18.00

Empoli-Crotone

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Romagnoli, Antonelli; Frattesi, Stulac, Henderson; Ciciretti; Tutino, La Mantia.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Crociata, Mazzotta; Nalini, Maxi Lopez.

Domenica 2 febbraio

15.00

Chievo-Venezia

Chievo (4-3-1-2): Sempre, Pavlev, Colley, Cesar, Brivio, Segre, Esposito, Obi, Giaccherini, Rodriguez, Djordjevic.

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini, Felicioli, Cremonei, Modolo, Fiordaliso, Lollo, Makeh, Fiordilino, Capello, Montalto, Aramu.

Juve Stabia-Perugia

Juve Stabia (4-3-1-2): Vitiello, Tonucci, Germoni, Ricci, Addae, Calvano, Canotto, Mezavilla, Forte, Di Mariano, Elia.

Perugia (3-4-3): Vicario, Di Chiara, Mazzocchi, Pavlovic, Nzita, Nicolussi, Carraro, Falzerano, Capone, Melchiorri, Falcinelli.

21.00

Benevento-Salernitana

Benevento (4-3-3): Montipò; Maggio, Caldirola, Letizia, Schiattarella; Hetemaj, Viola, Kragl; Improta, Coda, Sau.

Salernitana (3-5-2): Montipò; Karo, Migliorini, Jaroszinsky; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Dzcizek, Kiyine; Djuric, Gondo.

Lunedì 3 febbraio

21.00

Pescara-Cosenza

Pescara (3-4-1-2) Elizalde, Fiorilli, Matella, Drudi, Scognamiglio,Masciangelo, Memushaj, Palmiero, Busellato, Kastano, Galano, Borrelli.

Cosenza (4-3-1-2): Perina, Corsi, Monaco, D’Orazio, Legittimo, Greco, Kanoutè, Sciaudone, Carreta, Asencio, Baez.