Serie B 2018/2019 – Il punto della situazione dopo dodici giornate

Il punto della situazione sul campionato cadetto dopo la dodicesima giornata: Palermo in vetta, grande caos nella zona playoff.

PALERMO – Il Palermo si aggiudica lo scontro diretto contro il Pescara e vola in vetta superando proprio gli abruzzesi. Un avvicendamento già visto in quest’avvio di campionato e che probabilmente si ripeterà ancora nella lunga e tortuosa strada del campionato cadetto, da sempre molto equilibrato. Dall’attuale classifica ne arriva l’ennesima conferma, la zona playoff è racchiusa in soli tre punti, mentre il distacco dalla seconda alla nona classificata è di cinque. Il Palermo non vuole fallire l’assalto alla Serie A dopo la disfatta di Frosinone nella finale playoff della scorsa stagione, ha puntellato la rosa con ottimi interpreti che fino ad ora sembrano funzionare. Puscas in primis che, arrivato a titolo definitivo dall’Inter, ha già siglato due goal fondamentali ai danni di Lecce e Cosenza, oltre a sbloccare il risultato nel big match contro il Pescara. Gli abruzzesi hanno messo insieme un filotto di otto risultati utili consecutivi nelle prime otto giornate di campionato, poi una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle successive quattro, ma la squadra di Pillon quest’anno potrà dire la sua nella corsa alla A. Tuttavia, il campionato a 19 squadre non permette di fare ulteriori calcoli, soprattutto dopo appena dodici giornate.

Più in basso la Salernitana a 20 punti, inseguono Cittadella e il neopromosso Lecce appaiati a 19 punti. I salentini sono la squadra, tra le quattro neopromosse, che ha sorpreso maggiormente fino a questo momento con cinque vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte in 12 partite e con 22 gol siglati, che ne fanno il miglior attacco, assieme al Brescia, dell’intera Serie B. Male, invece, le restanti tre: Livorno, Cosenza e Padova, che hanno accusato il salto di categoria. Tra le retrocesse dalla Serie A, invece, il Crotone sta faticando più del dovuto considerando il valore tecnico della rosa affidata a Massimo Oddo, subentrato lo scorso 29 ottobre all’esonerato Stroppa. I calabresi occupano il quattordicesimo posto in classifica con dodici punti, mentre Verona e Benevento se la passano sicuramente meglio. Il Verona è alla settima posizione con due punti di ritardo dal terzo posto, segue il Benevento all’ottava posizione ma avendo già riposato e con il match da recuperare contro lo Spezia, in programma per il prossimo 18 novembre.

La classifica

Palermo* 24; Pescara 22, Salernitana 20; Cittadella*, Lecce 19; Brescia*, Verona 18; Benevento**, Perugia* 17; Cremonese*, Ascoli* 15; Spezia** 13; Venezia*, Crotone 12; Padova 11; Cosenza 8; Foggia*, Carpi* 7; Livorno* 5.

* una partita in meno; ** due partite in meno.