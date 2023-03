Serie D, Chieti – Trastevere 1-2: cronaca e risultato finale

Il Trastevere sale a quota 49, tiene il passo delle prime due della classe e mantiene tre punti di vantaggio sulla Cynthialbalonga, quarta in classifica

CHIETI – Vittoria all’ultimo respiro per il Trastevere a Chieti. Decide Lo Porto, che regala agli amaranto tre punti in rimonta e un successo esterno che mancava dal blitz a Termoli di due mesi fa. Cioci recupera Santovito in difesa, a fare coppia con Lo Porto. In mezzo al campo staffetta Calderoni-Briatico, davanti c’è Baldari insieme a Bertoldi e ad Alonzi. La partita si mette subito in salita per i rionali, a rischio di capitolare già al 2′ (Mancini arriva in ritardo sul pallone) e sotto al 9′ per mano di Masawoud che batte Alessandri da fuori area. I padroni di casa spingono ancora e all’11’ Rossi, su punizione, non trova la porta di Alessandri. Al quarto d’ora si fa vedere finalmente anche il Trastevere con Bertoldi, il cui tiro viene respinto da Serra. È il preludio al pareggio che arriva al 32′: azione Bertoldi-Crescenzo, scarico indietro per Calderoni che di piatto fa gol. La ripresa si apre con gli amaranto subito pericolosi con Bertoldi, al 48′, ma Serra intercetta. La risposta neroverde è sui piedi di Liepa, che al 61′ sbaglia la mira in piena area di rigore. La gara sembra indirizzato verso il pareggio ma proprio all’89’ arriva il gol vittoria che porta la firma di Lo Porto. Il difensore schiaccia di testa sugli sviluppi di un corner e non lascia scampo a Serra. Il Trastevere sale a quota 49, tiene il passo delle prime due della classe e mantiene tre punti di vantaggio sulla Cynthialbalonga, quarta in classifica.

Tabellino

CHIETI: Serra, Spinelli, Vaccaro (45’st Cesario), Liepa (33’st Paglia), Di Renzo, Salto Lomba, Masawoud, Mercuri, Mancini (9’st Barbetta), Rossi (40’st D’Innocenzo), Anticoli (22’st Romagno). A disp. Piarulli, Di Prisco, Bregasi, Bordon. All. Chianese

TRASTEVERE: Alessandri, Cervoni, Laurenzi, Lo Porto, Massimo (40’st De Costanzo), Santovito, Bertoldi (27’st Tortolano), Crescenzo (40’st Santarelli), Alonzi, Calderoni (14’st Briatico), Baldari (6’st Valentini). A disp. Imbastaro, Giordani, Berardi, Ciotoli. All. Cioci

ARBITRO: Falleni di Livorno

ASSISTENTI: Alfieri di Prato – Bertelli di Firenze

Reti: 9’pt Masawoud (C), 32’pt Calderoni (T), 44’st Lo Porto (T)

NOTE – Vaccaro, Cervoni, Laurenzi, Masawoud, Tortolano. Recupero: 1’pt, 5’st