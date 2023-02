Serie D, Scandicci – Correggese 0-1: cronaca e risultato finale

La Correggese conquista la seconda vittoria consecutiva grazie a una rete di Pozzebon al 22′ della ripresa

SCANDICCI – La Correggese conquista la seconda vittoria consecutiva espugnando il campo dello Scandicci in una sfida fondamentale per la lotta salvezza, con i biancorossi che accorciano ulteriormente la classifica verso le formazioni che li precedono. Di Pozzebon, al suo primo gol in biancorosso, la rete che decide la partita.

In una partita fondamentale per la lotta salvezza la Correggese risponde presente, con la formazione del tecnico Antonio Soda che non concede praticamente nulla allo Scandicci e colpisce a metà del secondo tempo con Pozzebon che finalizza al meglio una bella azione iniziata sulla corsia di sinistra. Senza Cavallari assente per squalifica mister Soda di affida a Davighi nel pacchetto arretrato, con Carrasco a fare coppia in avanti con Rizzi dal primo minuto. E i primi squilli della partita sono proprio di marca biancorossa con i due attaccanti che arrivano pericolosamente in area di rigore, ma prima Carrasco non riesce a trovare il tempo giusto per concludere verso la porta dall’interno dell’area di rigore dando la possibilità alla difesa dello Scandicci di sventare il pericolo, mentre pochi minuti più tardi Rizzi entrando in area di rigore dalla sinistra conclude verso la porta, ma Dainelli riesce a respingere.

La Correggese controlla il ritmo della partita, mentre lo Scandicci prova a chiudere tutti gli spazi cercando di rendersi pericoloso in ripartenza, ma i difensori biancorossi contengono bene Brega e non gli danno mai la possibilità di farsi vedere pericolosamente dalle parti di Bertozzi.

La ripresa si apre con la formazione toscana che prova ad essere più aggressiva e la Correggese che prova a sfruttare gli spazi in campo aperto con la velocità dei propri attaccanti. Al 22’ l’azione che decide la partita, con Manuzzi che pesca in profondità Simoncelli sulla sinistra, il capitano biancorosso serve Pozzebon che da pochi passi non ha problemi a mettere in rete. Sotto di un gol lo Scandicci alza il proprio baricentro alla ricerca del gol del pari, cercando di impensierire i biancorossi con tanti cross in area di rigore che vengono però controllati bene dalla difesa della Correggese e da Bertozzi che in un paio di occasioni è bravo a dire di no ai padroni di casa. Sul finale i biancorossi hanno anche l’occasione per chiudere definitivamente la partita, ma il tiro dalla distanza di Manuzzi esce di un nulla alla destra di Dainelli sfiorando il palo. Negli ultimi istanti di partita la Correggese serra i ranghi e al triplice fischio esplode la gioia dei biancorossi per una vittoria fondamentale, la seconda consecutiva, prima della delicata sfida di mercoledì contro il Lentigione.

IL COMMENTO DELL’ALLENATORE

“E’ una vittoria molto importante per noi – ha commentato il tecnico Antonio Soda al termine della partita – che abbiamo cercato per tutta la partita e anche meritato, concedendo pochissimo ai nostri avversari e rendendoci pericolosi in diverse occasioni”. La Correggese non è riuscita a sbloccare subito la gara: “Dovevamo fare gol prima per le occasioni che abbiamo avuto – ha continuato – perché siamo arrivati in più di un’occasione in area di rigore. Dobbiamo essere più cattivi in quei frangenti per non tenere le partite in bilico fino alla fine e anche dopo il gol dovevamo sfruttare meglio alcune ripartenze”. Ora arriva la partita con il Lentigione: “E’ un’altra sfida molto importante per la classifica – ha concluso mister Soda – contro una squadra forte. La squadra sta lavorando molto bene e non ci dobbiamo fermare”.

TABELLINO

SCANDICCI – CORREGGESE 0-1

SCANDICCI: Dainelli, Cecconi, Paparusso (16’pt Frascadore (28’st Gozzerini)), Tacconi (41’ ast Sinisgallo), Ficini, Santeramo, Discepolo, Bartolozzi (38’st Gianassi), Brega, Vitali, Saccardi. A disposizione: Timperanza, Edu, Francalanci, Alfani, Grillo. Allenatore: Mirko Taccola.

CORREGGESE: Bertozzi, Bassoli M (46’st Diaby), Mhadhbi Gigli, Davighi, Pupeschi, Galli, Manuzzi, Rizzi (36’st Yanken), Simoncelli, Carrasco (13’st Pozzebon). A disposizione: Tzafestas, Giorcelli, Carta, Likaxhiu, Iaquinta, Bassoli S. Allenatore: Antonio Soda.

Reti: 22’ st Pozzebon.

Arbitro: Liberato Maione di Ercolano (Brizzi – Pancani)

Note: ammoniti: Ficini, Taccogni, Santeramo, Discepolo (S), Galli, Rizzi (C). Angoli: 3 / 4. Recupero: 2’ pt, 3’ st.

I RISULTATI DELLA 25^ GIORNATA DEL GIRONE D

Aglianese – United Riccione 0-2

Bagnolese – Carpi 0-0

Corticella – Forlì 2-1

Lentigione – Mezzolara 1-0

Prato – Salsomaggiore 0-1

Ravenna – Crema 1-0

Real Forte Querceta – Pistoiese 2-1

Sammaurese – Fanfulla 1-2

Sant’Angelo – Giana Erminio 1-0

Scandicci – Correggese 0-1

LA CLASSIFICA DEL GIRONE D

Giana Erminio 53, Forlì 44, Pistoiese 44, Fanfulla 39, Carpi 39, Ravenna 38, United Riccione 37, Sammaurese 36, Aglianese 35, Real Forte Querceta 35, Corticella 33, Mezzolara 32, Prato 32, Crema 31, Lentigione 29, Correggese 29, Sant’Angelo 28, Bagnolese 26, Scandicci 21, Salsomaggiore 10.