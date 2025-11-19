Serve un bomber, chiamano Balotelli: la scelta è romantica

Mario Balotelli continua ad essere oggetto dei desideri di molti club in Italia e non solo: accade anche questa volta: scopriamo di più.

Mario Balotelli è un calciatore che ha ottenuto un sacco di risultati veramente straordinari nel corso della sua lunga carriera nel mondo del calcio.

Purtroppo la sua ultima esperienza in Serie A e più in generale in Italia non è stata particolarmente positiva, in ogni caso nonostante questo è ancora oggi uno dei giocatori più apprezzati e considerati in assoluto. E a proposito, attenzione alle possibilità che riguardano proprio il calciatore italiano.

Per quanto al Genoa non si sia trovato effettivamente chissà quanto bene, allo stesso tempo possiamo tranquillamente dire che l’ex calciatore di Milan e Inter abbia tutte le possibilità del mondo per mettersi ancora in gioco e in discussione. E con la piazza che potrebbe dargli un’altra chance ha un legame particolare.

Balotelli, ritorno romantico: i dettagli

Mario Balotelli è un calciatore che avrebbe potuto fare ritorno a Brescia da calciatore di recente. Parliamo dell’Union Brescia, attualmente 3° in Serie C, rinata dalle ceneri sportive del termine della passata stagione. Il club sta affrontando non poche defezioni all’interno della propria rosa, con l’attacco che ha subito il peggiore scossone – dal punto di vista negativo – in assoluto. Proprio per questo, nelle ultime settimane circolava la voce di un possibile arrivo di Mario Balotelli, ancora senza squadra, per quanto si stia effettivamente allenando in maniera seria.

Il calciatore sta lavorando attualmente con il Carpenedolo, club di Eccellenza, e – per quanto in molti chiedono un suo tesseramento -, purtroppo sembra che il Brescia non si sia convinto a fare un colpo del genere, che sarebbe stato audace e che avrebbe potuto donare molto allo stesso Brescia. Seppur a 35 anni, Mario Balotelli rimane un elemento di assoluto livello che in un club come quello lombardo avrebbe seriamente avuto tutte quante le carte in regola per contribuire attivamente nella rinascita del Brescia. La decisione che ha preso il club, però, a quanto pare è diametralmente opposta.

L’ex interista rimane ancora in attesa di un’altra chance di livello per tornare a giocare a calcio e provare a segnare più gol possibili. Staremo a vedere dove potrà effettivamente tornare a giocare in questa stagione e se qualche squadra gli concederà un ultimo ‘ballo’. Anche perché ha già 35 anni e la clessidra inizia decisamente a scricchiolare.