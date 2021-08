Shakhtar Donetsk – Monaco 2-2 dts: diretta live e risultato finale

La partita Shakhtar Donetsk-Monaco del 25 agosto in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per i Playoff di Champions League

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: SHAKHTAR DONETSK-AS MONACO 2-2 dts

120′ L’arbitro dice che basta così, finisce la partita tra Shakhtar Donetsk e AS Monaco con il risultato di 2 a 2 dts. Vi ringraziamo per averci seguito e appuntamento ai nuovi live

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

118′ Intervento sanzionabile di cartellino, irremovibile il direttore di gioco

117′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Axel Disasi

117′ Aurélien Tchouaméni lascia il terreno di gioco

117′ Forze fresche in campo per AS Monaco con l’ingresso di Ismail Jakobs

117′ Lascia il campo Caio Henrique per AS Monaco

114′ Autogol per Ruben Aguilar sfortunato nel toccare per ultimo la sfera, il nuovo risultato è di RISULTATO

113′ L’arbitro non esita ad estrarre il giallo all’indirizzo di Fernando

107′ Intervento sanzionabile di cartellino, irremovibile il direttore di gioco

106′ Si parte con il secondo tempo supplementare di Shakhtar Donetsk e AS Monaco

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

105′ Termina il primo tempo supplementare di Shakhtar Donetsk – AS Monaco. Appuntamento fra qualche istante per seguire la il secondo tempo supplementare

105′ Inflessibile l’arbitro estrae il giallo per Sergiy Kryvtsov

101′ L’allenatore inserisce Shakhtar Donetsk Sergiy Kryvtsov in campo

101′ Gli fa spazio Vitão per Shakhtar Donetsk

101′ Il tecnico inserisce Fernando sul terreno di gioco

101′ Fuori Lassina Traoré, ecco la mossa dell’allenatore

99′ Spazio a Ruben Aguilar, nuova mossa per l’allenatore

99′ Fuori dal rettangolo di gioco Djibril Sidibé per AS Monaco

91′ Si parte con il primo tempo supplementare di Shakhtar Donetsk e AS Monaco.

SECONDO TEMPO

90′ Termina il secondo tempo di Shakhtar Donetsk-AS Monaco. Il match prosegue

86′ Taras Stepanenko fa il suo ingresso in campo

86′ Fuori dal campo Marcos Antônio per Shakhtar Donetsk

82′ Mykhaylo Mudryk si incammina verso il centro del campo, pronto l’ingresso

82′ Esce dal campo Manor Solomon per Shakhtar Donetsk

81′ L’arbitro non esita ad estrarre il giallo all’indirizzo di Youssouf Fofana

80′ Cartellino di color giallo per Manor Solomon

77′ Sofiane Diop si incammina verso il centro del campo, pronto l’ingresso

77′ Termina qui la partita di Aleksandr Golovin che abbandona il rettangolo di gioco

77′ Sostituzione per AS Monaco entra in campo Wilson Isidor

77′ Wissam Ben Yedder fuori campo per dar spazio al compagno

74′ Marlos in gol! Il calciatore batte il portiere, cambia il risultato, ora siamo 1 a 2

72′ Intervento sanzionabile di cartellino, irremovibile il direttore di gioco

71′ Jean Lucas rimpiazza il compagno di squadra

71′ Finisce qui la partita di Gelson Martins che lascia il campo

70′ Inflessibile il direttore di gioco che sventola il cartellino giallo per Marlon

66′ Buttato nella mischia Marlos

66′ Fuori dal rettangolo di gioco Tetê per Shakhtar Donetsk

54′ L’arbitro è irremovibile, giallo per Tetê

46′ Buttato nella mischia Ismaily

46′ Esce dal campo Mykola Matvienko per Shakhtar Donetsk

46′ Squadre in campo per il secondo tempo, siamo pronti, si inizia!

PRIMO TEMPO

45′ Si va negli spogliatoi con il punteggio di 2 a 2 dts. Piccola sosta e ci ritroviamo nuovamente per il secondo tempo

40′ Il direttore di gara sventola il cartellino per Dodô, autore dell’intervento scorretto

39′ Attenzione! Rete di Wissam Ben Yedder bravo a realizzare , assist di Caio Henrique. Adesso siamo sul risultato di 0 a 2

18′ Wissam Ben Yedder in gol! Il calciatore supera il portiere, cambia il risultato, ora siamo 0 a 1

14′ Kevin Volland viene ammonito dall’arbitro

1′ L’arbitro da inizio alla partita!

Shakhtar Donetsk – AS Monaco in campo, siamo pronti a commentare il match nella speranza di divertici assieme

Tabellino

SHAKHTAR DONETSK: Andriy Pyatov; Dodô, Vitão (dal 56′ st Sergiy Kryvtsov), Marlon, Mykola Matvienko (dal 1′ st Ismaily), Maycon, Marcos Antônio (dal 41′ st Taras Stepanenko), Tetê (dal 21′ st Marlos), Manor Solomon (dal 37′ st Mykhaylo Mudryk), Alan Patrick, Lassina Traoré (dal 56′ st Fernando). A disposizione: Oleksiy Shevchenko, Yukhym Konoplya, Viktor Kornienko, Artem Bondarenko, Georgiy Sudakov, Dentinho. Allenatore: Roberto De Zerbi.

AS MONACO: Alexander Nübel; Guillermo Maripán, Benoît Badiashile, Caio Henrique (dal 72′ st Axel Disasi), Djibril Sidibé (dal 54′ st Ruben Aguilar), Aurélien Tchouaméni (dal 72′ st Ismail Jakobs), Aleksandr Golovin (dal 32′ st Sofiane Diop), Youssouf Fofana, Gelson Martins (dal 26′ st Jean Lucas), Wissam Ben Yedder (dal 32′ st Wilson Isidor), Kevin Volland. A disposizione: Radosław Majecki, Yann Lienard, Chrislain Matsima, Cesc Fàbregas, Eliot Matazo, Myron Boadu. Allenatore: Niko Kovač.

Reti: al 18′ pt Wissam Ben Yedder, al 39′ pt Wissam Ben Yedder, al 29′ st Marlos, al 69′ st Ruben Aguilar (Autogol).

Ammonizioni: al 40′ pt Dodô (SHA), al 25′ st Marlon (SHA), al 9′ st Tetê (SHA), al 35′ st Manor Solomon (SHA), al 60′ st Sergiy Kryvtsov (SHA), al 68′ st Fernando (SHA), al 62′ st Benoît Badiashile (AS ), al 27′ st Aleksandr Golovin (AS ), al 36′ st Youssouf Fofana (AS ), al 14′ pt Kevin Volland (AS ).

La presentazione del match

KHARKIV – Questa sera, mercoledì 25 agosto, alle ore 21:00 si giocherà il ritorno dei Playoff di Champions League. Di fronte, alla Metalist Arena di Kharkiv, Shakhtar Donetsk e Monaco. Gli ucraini partono coi favori del pronostico, grazie al bel successo ottenuto in terra francese per 0-1. Il Monaco, pertanto, dovrà compiere una rimonta lontano dalle mura amiche. Neanche il campionato, però, offre segnali di speranza agli uomini di mister Kovac, che nelle prime tre giornate hanno raccolto un solo punto. Al contrario è lanciatissimo lo Shakhtar Donetsk, autore di quattro vittorie nei primi cinque turni del campionato nazionale. Tutto sembra pendere in favore dei ragazzi di De Zerbi, occhio però, perché i francesi mirano al colpaccio puntando sulla qualità di una rosa molto forte. Lo spettacolo può davvero cominciare!

QUI SHAKHTAR DONETSK – De Zerbi dovrebbe affidarsi ad un offensivo 4-2-3-1. Tra i pali Trubin, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Dodo, Marlon, Matvienko e Kornienko. La diga di centrocampo formata da Maycon e Stepanenko. Davanti tutta la qualità di Pedrinho, Patrick e Solomon a supporto di Traore.

QUI MONACO – Niko Kovac potrebbe rispondere col 4-3-3, con Nubel in porta, assistito da Aguilar, Disasi, Badiashile ed Henrique. A centrocampo Golovin, Tchouameni e Fofana. In avanti il trio d’attacco composto da Volland, Ben Yedder e Gelson Martins.

Le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-Monaco

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Marlon, Matvienko, Kornienko; Maycon, Stepanenko; Pedrinho, Patrick, Solomon; Traore. Allenatore: De Zerbi

Monaco (4-3-3): Nubel; Aguilar, Disasi, Badiashile, Henrique; Golovin, Tchouameni, Fofana; Volland, Ben Yedder, Gelson Martins. Allenatore: Kovac

Dove vederla in TV e streaming

La partita, in programma per stasera ore 21:00, sarà visibile in streaming su Amazon Prime Video e William Hill.