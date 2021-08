Brondby – Red Bull Salzburg: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Brondby – Red Bull Salzburg del 25 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato con tabellino, dove vedere il match valido per il ritorno del quarto turno delle qualificazioni alla Champions League 2021/2022

SALISBURGO – Mercoledì 25 agosto, alle ore 21, al Brondby Stadium, si giocherà Brondby – Red Bull Salzsburg, match valido per il ritorno del quarto turno di qualificazione alla Champions League. All’andata gli austriaci hanno vinto per 2-1. Il Brondby é nono con 4 punti nel massimo campionato danese, dopo sei turni: nelle ultime sfide ha pareggiato due volte e perso tre. Il Salzsburg é in testa al massimo campionato austriaco, a punteggio pieno e in solitaria, dopo cinque partite: nelle ultime cinque gare complessive ha ottenuto cinque vittorie.

La presentazione del match

QUI BRONDBY (3-5-2) – Probabile modulo 3-5-2 per il Brondby con Hermansen in porta e difesa composta da Mensah, Maxso e Tshiembe. In cabina di regia Ben Slimane con Corlu e Frendrup; sulle cordie Bruus e Hedlund. Davanti Pavlovic e Uhre.

QUI RED BULL SALZSBURG (4-3-1-2)- Probabile modulo 4-3-1-2 per il Salzburg con Kohn in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Solet-Wober e ai lati da ristensen e Ulmer. In mezzo al campo Camara, Capaldo e Seiwald; sulla trequarti Aaronson, di supporto al tandem di attacco composto da Sesko e Adeyemi.

Le probabili formazioni di Brondby – Red Bull Salzsburg

BRONDBY (3-5-2): Hermansen; Mensah, Maxso, Tshiembe, Bruus; Corlu, Ben Slimane, Frendrup, Hedlund, Pavlovic; Uhre

RED BULL SALZBURG (4-3-1-2): Kohn; Kristensen, Solet, Wober, Ulmer; Camara, Capaldo, Seiwald; Aaronson; Sesko, Adeyemi

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Brondby – Red Bull Salzsburg, verrà trasmesso in diretta su SKY SPORT (canale 253 satellite) e MEDIASET INFINITY. Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricaer l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.