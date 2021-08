Dinamo Zagabria – Sheriff Tiraspol: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Dinamo Zagabria – Sheriff Tiraspol del 25 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato con tabellino, dove vedere il match valido per il ritorno del quarto turno delle qualificazioni alla Champions League 2021/2022

ZAGABRIA – Mercoledì 25 agosto, alle ore 21, si giocherà Dinamo Zagabria – Sheriff Tiraspol, match valido per il ritorno del quarto turno di qualificazione alla Champions League. I croati sono arrivati qui dopo aver eliminato il Legia, i moldavi la Stella Rossa. All’andata il Tiraspol ha vinto per 3-0. La Dinamo Zagabria é terzo con 10 punti nel massimo campionato croato, dopo sei turni: nelle ultime cinque sfide ha vinto tre volte, pareggiato una e perso una. Il Tiraspol, nelle ultime cinque gare, ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI DINAMO ZAGABRIA (4-1-4-1): Probabile modulo 4-1-4-1-per la Dinamo Zagabria con Livakovic in porta e difesa composta al centro da Franjic e Peric e ai lati da Ristovski e Moubandje. Davanti alla difesa Misic. Sulla trequarti Gojak, Jakic; Ivanusec e Petkovic; unica punta Orsic.

QUI SHERIFF TIRASPOL (4-2-3-1): Probabile modulo 4-3-1-2 per il Tiraspol con Athanasiadis in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Arboleda-Dulanto e ai lati da . In mezzo al campo Addo e Thill. Traore, Kolovos, Yansane; Luvannor

Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria – Sheriff Tiraspol

DINAMO ZAGABRIA (4-1-4-1): Livakovic; Ristovski, Franjic, Peric, Moubandje; Misic, Gojak, Jakic; Ivanusec, Petkovic, Orsic

SHERIFF TIRASPOL (4-2-3-1): Athanasiadis; Cristiano, Arboleda, Dulanto, Costanza; Addo, Thill; Traore, Kolovos, Yansane; Luvannor

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Dinamo Zagabria – Sheriff Tiraspol, verrà trasmesso in diretta su SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252 satellite) e MEDIASET INFINITY. Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricaer l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.