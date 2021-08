Toma Bašić è un nuovo giocatore della Lazio [UFFICIALE]

ROMA – “La S.S. Lazio comunica di aver perfezionato l’acquisizione definitiva dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Toma Bašić proveniente dal club francese di Ligue 1 FC Girondins Bordeaux” è la nota ufficiale del club laziale che conferma una notizia già ufficiosa da un pò. Il giocatore oggi ha anche svolto l’intera seduta di allenamento con il gruppo. Proveniente dal principale campionato francese ha già disputato le prime tre giornate e quindi appare già in condizione. Per lui la maglia numero 88, una convocazione ormai scontata e l’esperimento come mezz’alta.