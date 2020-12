Sheffield United – Manchester United: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Sheffield United – Manchester United di Giovedì 17 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 13° giornata di Premier League

SHEFFIELD – Giovedì 17 dicembre 2020, andrà in scena Sheffield United – Manchester United, match valido per la tredicesima giornata di Premier League. Calcio di inizio previsto per le ore 21:00. La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre, che si ritrovano davanti dopo che la scorsa volta il Manchester Unitd ha vinto con il risultato di 3-0. Sarà l’arbitro Oliver incaricato della direzione dell’incontro che si svolgerà allo stadio Bramall Lane. Pronostico a favore della Manchester Unitetd con i bookmakers che ne quotano la vittoria a 1.44. Nelle ultime 5 sfide lo Sheffield United ha ottenuto 0 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte realizzando 2 reti e subendone 11. Il Manchester United invece ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte realizzando 9 reti e subendone 9. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta testuale della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali. Ricordiamo che nella classifica di Premier League in testa Liverpool e Tottenham con 25 punti, a seguire Leicester a quota 24.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Le probabili formazioni di Sheffield United – Manchester United

I padroni di casa dovrebbero schierarsi con il moduli 3-5-2 con Ramsdale tra i pali e difesa composta da Basham, Egan e Bryan. In cabina di regia Berge con Lundstran e Fleck; sulle fasce Baldock e Lowe. Davanti McBurnie e Burke. Gli ospiti dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con De Gea in porta, pacchetto difensivo composto sa Wan-Bissaka e Telles sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Lindelof e Maguire. A centrocampo Fred e McTominay in cabina di regia mentre davanti spazio a Mata, Bruno Fernandes e Rashford alle spalle di Greenwood.

SHEFFIELD UNITED (3-5-2) : Ramsdale; Basham, Egan, Bryan; Baldock, Lundstram, Berge, Fleck, Lowe; McBurnie, Burke. Allenatore: Wilder.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles; Fred, McTominay; Mata, Bruno Fernandes, Rashford; Greenwood. Allenatore: Solskjaer

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Sheffield United – Manchester United, valida per la tredicesima giornata di Premier League , sarà visibile in diretta e in esclusiva su SKY SPORT FOOTBALL. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.