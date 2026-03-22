Siena-Foligno 2-2: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Siena-Foligno di Domenica 22 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

SIENA – Domenica 22 marzo 2026, lo Stadio Artemio Franchi ospiterà la partita Siena-Foligno, sfida valida per la ventottesima giornata del Girone E di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30.

Nel match tra Siena e Foligno, la formazione di casa parte con i favori del pronostico. A indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: il Siena, infatti, è al quarto posto grazie a 13 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, segno di un buon cammino. Il Foligno, invece, si ritrova al sesto posto dopo 12 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, mostrando un buon ruolino di marcia. Alla luce dei dati, il Siena parte leggermente favorito grazie al miglior posizionamento in classifica e alla maggiore solidità complessiva, ma il Foligno resta in piena corsa e può rendere la sfida equilibrata.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Siena, con 37 gol segnati e 23 subiti, presenta una differenza reti di 14. Allo stesso tempo, il Foligno ha un record di 40 gol segnati e 31 subiti, con una differenza di 9. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una contenuta differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri evidenziano un leggero vantaggio del Siena sul piano della differenza reti, ma confermano comunque un equilibrio complessivo tra le due squadre, con il Foligno leggermente più prolifico ma anche più vulnerabile in difesa.

La maggior parte dei bookmakers danno la squadra di casa come favorita. Ciò è dimostrato dal 2.02 per la vittoria del Siena, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà probabile. Il pareggio è quotato a 3.20, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Foligno è di 3.05, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno poche possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SIENA-FOLIGNO]

SIENA:. A disposizione:



FOLIGNO:. A disposizione:



Reti:



Le formazioni ufficiali di Siena-Foligno

SIENA (4-2-3-1): Michielan; Tosini, Somma, Conti, Zanoni; Rossi, Barbera; Lipari, Nardi, Ciofi; Andolfi. A disposizione: Paolucci, Vari, Giannetti, Loconte, Noccioli, Mastalli, Cavallari, Vlahovic, Bello. Allenatore: Voria.

FOLIGNO (4-3-3): Rossi; Qendro, Sbraga, Grea, Falasca; Ferrara, Ceccuzzi, Settimi; Pellegrini, Manfredi, Pellegrini. A disposizione: Mazzoni, Posada, Tommasini, Cichy, Marchetti, Della Spoletina, Cottini, Longoni, Bevilacqua. Allenatore: Manni.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà il fischietto Tommaso Alberto Vazzano della Sezione di Catania, coadiuvato dagli assistenti Michele Troina proveniente da Genova e Davide Botto appartenente alla Sezione di Genova. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara

La presentazione del match

COME ARRIVA IL SIENA – Il tecnico Voria dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1 con Michielan a difesa della porta; Conti, Somma e Cavallari a completare il pacchetto difensivo; Bello, Mastalli, Vlahovic e Zanoni in mediana; sulla trequarti, Lipari e Ciofi dietro all’unica punta Andolfi. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio e occupare con efficacia gli spazi tra le linee, sfruttando la spinta degli esterni e il lavoro dei trequartisti alle spalle della punta.

COME ARRIVA IL FOLIGNO – Il tecnico Manni dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Mazzoni a difesa della porta; Qendro, Falasca, Grea e Sbraga a completare il pacchetto difensivo; Settimi, Ceccuzzi e Pellegrini in mediana; il tridente offensivo sarà formato da Ferrara, Manfredi e Longoni. Tale modulo è pensato per favorire l’ampiezza sulle fasce e un pressing alto sui portatori di palla, così da impedire all’avversario di impostare il proprio gioco.

Le probabili formazioni

SIENA (3-4-2-1): Michielan; Conti, Somma, Cavallari; Bello, Mastalli, Vlahovic, Zanoni; Lipari, Ciofi; Andolfi. Allenatore: Voria.

FOLIGNO (4-3-3): Mazzoni; Qendro, Falasca, Grea, Sbraga; Settimi, Ceccuzzi, Pellegrini; Ferrara, Manfredi, Longoni. Allenatore: Manni.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Siena e Foligno in televisione su Canale 3 Toscana, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.