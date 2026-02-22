Siena-Vivi Altotevere: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Siena-Vivi Altotevere di Domenica 22 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

SIENA – Domenica 22 febbraio 2026, lo Stadio Artemio Franchi ospiterà la partita Siena-Vivi Altotevere, sfida valida per la venticinquesima giornata del Girone E di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30.

Nel derby toscano tra Siena e Vivi Altotevere, la formazione di casa parte con i favori del pronostico. A indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: il Siena, infatti, è al sesto posto grazie a 11 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, segno di un buon cammino. Il Vivi Altotevere, invece, si ritrova al diciassettesimo posto dopo 2 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, mostrando un ruolino di marcia negativo. Alla luce dei dati, il divario appare evidente, ma in un derby orgoglio e motivazioni possono incidere, rendendo la sfida meno scontata di quanto suggerisca la classifica.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Siena, con 27 gol segnati e 18 subiti, presenta una differenza reti di 9. Allo stesso tempo, il Vivi Altotevere ha un record di 12 gol segnati e 31 subiti, con una differenza di -19. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una significativa differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri mostrano un Siena più equilibrato e solido in entrambe le fasi, mentre il Vivi Altotevere fatica sia in attacco sia in difesa, evidenziando le difficoltà rispecchiate dalla classifica.

La maggior parte dei bookmakers danno la squadra di casa come favorita. Ciò è dimostrato dal 1.42 per la vittoria del Siena, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà molto probabile. Il pareggio è quotato a 3.75, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Vivi Altotevere è di 6.75, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno poche possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SIENA-VIVI ALTOTEVERE]

SIENA:. A disposizione:



VIVI ALTOTEVERE:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

A dirigere la gara sarà Giuseppe Gargano della Sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Sparapano proveniente da Molfetta e Michele Poneti appartenente alla Sezione di Firenze. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL SIENA – Il tecnico Voria dovrebbe disporre la propria squadra con il 3-4-2-1: tra i pali c’è Michielan; davanti a lui la linea difensiva a tre è composta da Conti, Somma, Cavallari. A centrocampo spazio al quartetto Tosini, Mastalli, Vlahovic, Ciofi, incaricati di dare ritmo, equilibrio e spinta sulle corsie. Alle spalle delle punte agisce Nardi e Lipari, liberi di inventare per Andolfi che avrà il compito di finalizzare la manovra offensiva. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio e occupare con efficacia gli spazi tra le linee, sfruttando la spinta degli esterni e il lavoro dei trequartisti alle spalle della punta.

COME ARRIVA IL VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO – Il tecnico Palazzi dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1. A difesa di Ermini ci saranno Cerbella, Andreani, Baraboglia. A centrocampo spazio al quartetto Omohonria, Gennaioli, Brizzi, Di Paola, incaricati di dare ritmo, equilibrio e spinta sulle corsie. Alle spalle delle punte agisce Massai e Polimeni, liberi di inventare per Bocci che avrà il compito di finalizzare la manovra offensiva. Il modulo speculare consente di annullare le caratteristiche dell’avversario, creando duelli diretti in ogni zona del campo e mantenendo equilibrio tattico tra i reparti.

Le probabili formazioni

SIENA (3-4-2-1): Michielan; Conti, Somma, Cavallari; Tosini, Mastalli, Vlahovic, Ciofi; Nardi; Lipari, Andolfi. Allenatore: Voria

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO (3-4-2-1): Ermini; Cerbella, Andreani, Baraboglia; Omohonria, Gennaioli, Brizzi, Di Paola; Massai, Polimeni; Bocci. Allenatore: Palazzi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Siena e Vivi Altotevere in diretta streaming gratuita sul sito ufficiale dell’emittente Canale 3 Toscana, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.