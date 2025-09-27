Sinner batte Atmane e vola ai quarti a Pechino: lunedì sfida Marozsan

Jannik Sinner supera Atmane in tre set e accede ai quarti dell’ATP 500 di Pechino. Lunedì affronterà Marozsan, già battuto ad Halle 2024

PECHINO – Jannik Sinner supera un ostacolo tutt’altro che semplice all’ATP 500 di Pechino, battendo il francese Terence Atmane in tre set (6-4, 5-7, 6-0) dopo 2 ore e 20 minuti di gioco. Una vittoria sudata per il numero 2 del mondo, che ha dovuto fare i conti con un avversario brillante e aggressivo per buona parte del match.

Atmane, attualmente numero 68 del ranking, ha tenuto testa all’azzurro nei primi due parziali, mostrando un tennis coraggioso e incisivo. Il primo set si è deciso grazie a un break nel terzo game, mentre il secondo ha vissuto un’altalena di emozioni con ben quattro break consecutivi tra il terzo e il sesto gioco. Sinner ha commesso qualche errore di troppo, pagando in termini di lucidità e ritmo.

Nel terzo set, però, la musica è cambiata: complice anche un evidente calo fisico del francese, rallentato dai crampi, Sinner ha alzato il livello e ha dominato, chiudendo il parziale con un netto 6-0.

Per il terzo anno consecutivo, l’altoatesino approda ai quarti di finale a Pechino, dove lunedì affronterà l’ungherese Fabian Marozsan, numero 57 ATP, reduce dal successo in due set contro Muller. Tra i due c’è un solo precedente, risalente al torneo di Halle 2024, vinto da Sinner in tre set.