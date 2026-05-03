Sinner domina Zverev: vince Madrid e firma il quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner travolge Zverev 6-1 6-2 e conquista il Madrid Open. È il primo della storia a vincere cinque Masters 1000 di fila. Ora Roma nel mirino

MADRID – Jannik Sinner continua a riscrivere il tennis contemporaneo con una naturalezza che lascia quasi disorientati. A Madrid non c’è partita: 6-1 6-2 in 57 minuti contro Alexander Zverev, numero tre del mondo e due volte campione qui. Un avversario vero, uno che in altura ha sempre costruito i suoi successi. Ma oggi è stato travolto.

Sinner domina dal primo scambio: servizio ingiocabile, risposta profondissima, ritmo che Zverev non riesce mai a contenere. Il primo set vola via in 25 minuti, il secondo in 32, con l’azzurro che non concede nulla e trasforma ogni palla neutra in un’accelerazione definitiva. È un livello che non si vedeva da anni, una superiorità tecnica e mentale che annulla contesto, superficie e curriculum dell’avversario.

Con questo trionfo Jannik diventa il primo giocatore della storia a vincere cinque Masters 1000 consecutivi: Parigi 2025, Indian Wells, Miami, Montecarlo e ora Madrid. Otto Masters in carriera, quattro stagionali, e un dominio che a 24 anni ha già il sapore dell’era.

Ora manca solo Roma per completare una striscia irripetibile. Cinquant’anni dopo Panatta, l’Italia sogna un nuovo re agli Internazionali.